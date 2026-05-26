Τέμπη: Συγγενείς θυμάτων στον Άρειο Πάγο για την ανάκριση Καραμανλή - «Να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι»

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων και τραυματίες από την τραγωδία στα Τέμπη, καταθέτοντας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας για την υπόθεση Καραμανλή.

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν την Τρίτη συγγενείς θυμάτων και τραυματίες της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, καταθέτοντας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης για πιθανές ποινικές ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Οι Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα προσήλθαν ενώπιον του αρεοπαγίτη ανακριτή, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο, η συνήγορός τους Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως στόχος είναι «να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της δικογραφίας» και να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι φέρουν ευθύνη για την τραγωδία.

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν πρόσωπα που «παραμένουν προστατευμένα πίσω από ασυλίες και καθεστώς ατιμωρησίας», ενώ έκανε λόγο για ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η παρουσία των συγγενών στον Άρειο Πάγο συνδέεται με την εξέλιξη της ανάκρισης που αφορά τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, επιμένοντας ότι η κοινωνία ζητά απαντήσεις και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

