Η επιστροφή Τσίπρα με την «ΕΛΑΣ»: Όσα έγιναν στο Θησείο και το παρασκήνιο πίσω από το νέο κόμμα

Η «ΕΛΑΣ» είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η ομιλία στο Θησείο, οι συμβολισμοί και οι αντιδράσεις για το όνομα.

Mέσα σε κλίμα έντονου ενθουσιασμού και με ισχυρούς συμβολισμούς, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στο Θησείο το νέο πολιτικό του εγχείρημα, αποκαλύπτοντας αιφνιδιαστικά και το όνομα της παράταξης: «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη».

Από νωρίς το βράδυ της Τρίτης, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στον χώρο της εκδήλωσης περιμένοντας την εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού. Αν και τα χρώματα της νέας παράταξης είχαν ήδη προαναγγελθεί, «το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων», όπως είχε πει ο ίδιος, η ονομασία παρέμενε μυστήριο μέχρι την τελευταία στιγμή.

