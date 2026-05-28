Η Τεχνητή Νοημοσύνη «εφευρίσκει» δικαστικές υποθέσεις και οι δικηγόροι τις χρησιμοποιούν

Ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη χρήση ψευδών πληροφοριών από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, με δικηγόρους, δημοσιογράφους και ερευνητές να εμπιστεύονται λανθασμένα στοιχεία AI.

Η ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ψευδών στοιχείων που παράγονται από συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να προκαλεί σοβαρό προβληματισμό σε δικαστήρια, πανεπιστήμια και επαγγελματικούς οργανισμούς, καθώς ακόμη και έμπειροι επαγγελματίες φαίνεται να εμπιστεύονται υπερβολικά τις απαντήσεις των AI εργαλείων χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Αφορμή για έναν νέο κύκλο συζήτησης αποτέλεσε πρόσφατη υπόθεση στις ΗΠΑ, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλαμπάμα επέβαλε κυρώσεις σε δικηγόρο που κατέθεσε νομικά υπομνήματα με αναφορές σε ανύπαρκτες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο δικηγόρος είχε ήδη προειδοποιηθεί για προηγούμενη χρήση κατασκευασμένων παραπομπών, ωστόσο συνέχισε να καταθέτει έγγραφα που περιείχαν ψευδή στοιχεία. Δικαστής της υπόθεσης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ακόμη και μετά την πρώτη επισήμανση, εμφανίστηκαν νέες ανύπαρκτες υποθέσεις σε επόμενα δικόγραφα.

Το περιστατικό δεν θεωρείται μεμονωμένο. Βάση δεδομένων που διατηρεί ο ερευνητής Damien Charlotin από τη Σχολή Προηγμένων Επιχειρηματικών Σπουδών του Παρισιού καταγράφει περισσότερες από 1.400 περιπτώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, όπου δικαστήρια χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν λάθη ή «παραισθήσεις» που προήλθαν από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν όχι μόνο δικηγόρους αλλά και αυτοεκπροσωπούμενους πολίτες, ενώ η τάση δείχνει να έχει αποκτήσει πλέον σταθερό ρυθμό εμφάνισης. Όπως επισημαίνει ο Charlotin, τα δικαστικά συστήματα καταγράφουν εκατοντάδες νέες αποφάσεις ανά τρίμηνο που σχετίζονται με ανακριβές υλικό παραγόμενο από AI.

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στον νομικό κόσμο. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί στη δημοσιογραφία, στην ανάπτυξη λογισμικού, στην ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και σε κυβερνητικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Πρόσφατα, οι New York Times αποκάλυψαν ότι βιβλίο σχετικό με τον τρόπο που η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση περιείχε κατασκευασμένα ή λανθασμένα αποσπάσματα που είχαν παραχθεί από AI εργαλεία.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η ανακρίβεια της τεχνολογίας, αλλά κυρίως η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς αυτή. Όπως εξηγούν, πολλοί χρήστες θεωρούν ότι τα συστήματα AI λειτουργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους ίδιους, ακόμη και όταν γνωρίζουν πως είναι πιθανό να κάνουν σοβαρά λάθη.

Το λάθος πλασάρεται με τρόπο που μοιάζει αξιόπιστο

Ο Άλαν Βάγκνερ, αναπληρωτής καθηγητής αεροδιαστημικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, σημειώνει ότι οι άνθρωποι έχουν διαχρονικά την τάση να αντιμετωπίζουν τις μηχανές ως πιο αξιόπιστες και λιγότερο επιρρεπείς σε σφάλματα.

Παράλληλα, μελέτες δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάζει την ανθρώπινη κρίση με ιδιαίτερα ισχυρό τρόπο, ακόμη και όταν οι απαντήσεις της είναι αποδεδειγμένα λανθασμένες.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Βρετανίας, συμμετέχοντες άλλαζαν τις σωστές αρχικές εκτιμήσεις τους μόνο και μόνο επειδή ένα σύστημα AI διαφωνούσε μαζί τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες εμπιστεύονταν την τεχνολογία περισσότερο από τη δική τους κρίση, ακόμη και σε κρίσιμα σενάρια που αφορούσαν στρατιωτικές αποφάσεις ή αξιολόγηση απειλών.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι όσο η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται βαθύτερα στην καθημερινή εργασία, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι άνθρωποι να μεταφέρουν ουσιαστικά την ευθύνη λήψης αποφάσεων στα συστήματα AI χωρίς επαρκή επαλήθευση.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, η πρακτική αυτή φαίνεται δύσκολο να περιοριστεί. Ακόμη και όταν οι χρήστες γνωρίζουν ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να «επινοούν» πληροφορίες, συχνά επιλέγουν να εμπιστευτούν το αποτέλεσμα, είτε λόγω πίεσης χρόνου είτε επειδή η απάντηση ακούγεται πειστική.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, αυτό ακριβώς είναι και το πιο ανησυχητικό στοιχείο της νέας εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης: τα λάθη δεν μοιάζουν πλέον προφανή, αλλά παρουσιάζονται με τρόπο που δείχνει απόλυτα αξιόπιστος.

