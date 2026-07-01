Η A24 κάνει συνεργασία με την Google AI και τώρα προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

Κανείς δεν περίμενε από την A24 να ανακοινώσει τέτοια συνεργασία, εξού και οι τόσες αντιδράσεις

Ο κινηματογράφος παλεύει να κρατήσει μακριά την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που η A24 την φέρνει πιο κοντά. Το ανεξάρτητο κινηματογραφικό στούντιο, που σε λιγότερο από μία δεκαετία, κατάφερε να κατοχυρώσει ηχηρή θέση και να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ταυτότητα παρουσιάζοντας στην μεγάλη οθόνη ταινίες που διαφέρουν, βρίσκεται τώρα στο μάτι του κυκλώνα.

Η A24, που νωρίτερα σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με την ταινία τρόμου Backrooms, συγκεντρώνοντας πάνω από 330 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, και με προϋπολογισμό μόλις 10 εκατ., δέχεται έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Google, η οποία θα επενδύσει 75 εκατομμύρια δολάρια στην ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγή κινηματογράφου και τηλεόρασης.

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