Αποθεώθηκε η «Οδύσσεια» του Νόλαν από τους κριτικούς - «Ένα εκπληκτικό κινηματογραφικό έπος»

Το επικό έργο του Κρίστοφερ Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον και ακολουθεί την μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιθάκη

Οι πρώτοι άνθρωποι που παρακολουθήσαν την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έκαναν λόγο για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο τη Δευτέρα, ενώ ιδιαίτερους επαίνους έλαβαν και οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στο 13ο έργο του σκηνοθέτη.

Το επικό έργο του Νόλαν αφηγείται την ιστορία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον και ακολουθεί την μεγάλη και βασανιστική επιστροφή του από τον Τρωικό Πόλεμο στην Ιθάκη, όπου τον περιμένει η σύζυγός του Πηνελόπη, την οποία υποδύεται η Αν Χάθαγουεϊ, και ο γιος του Τηλέμαχος, τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ. Η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, γι’ αυτό και οι δημοσιογραφικές προβολές πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες αυτού του format.

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