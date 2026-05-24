Σοκαριστικό τροχαίο στη Ζαχάρω: Νεκρός 29χρονος μετά από σύγκρουση με νταλίκα

Τραγωδία στη Ζαχάρω Ηλείας με 29χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε σταθμευμένη νταλίκα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Ζαχάρω Ηλείας, με έναν 29χρονο οδηγό να χάνει τη ζωή του ύστερα από σφοδρή σύγκρουση με σταθμευμένη νταλίκα.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, στον δρόμο από Κυπαρισσία προς Ζαχάρω. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο πίσω μέρος νταλίκας που βρισκόταν σταθμευμένη στην άκρη του δρόμου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε το αυτοκίνητο σφηνώθηκε κάτω από το βαρύ όχημα, προκαλώντας τον άμεσο εγκλωβισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τον 29χρονο από τα συντρίμμια. Ωστόσο, κατά την ανάσυρσή του διαπιστώθηκε ότι είχε ήδη χάσει τη ζωή του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ