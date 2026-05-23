Ανάρτηση «φωτιά» από τον Τραμπ: Έβαλε την αμερικανική σημαία πάνω στο Ιράν

Η ανάρτηση έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται.

Μια ανάρτηση χωρίς σχόλιο, αλλά με αρκετό νόημα για να προκαλέσει νέα ερωτήματα, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, σε μια στιγμή που η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν παραμένει στα ύψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε εικόνα με χάρτη της Μέσης Ανατολής, στον οποίο το Ιράν εμφανίζεται καλυμμένο με την αμερικανική σημαία. Πάνω στην εικόνα υπήρχε η φράση «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;», χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση από τον ίδιο.

Μια εικόνα, πολλά μηνύματα

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο έντονου διπλωματικού παρασκηνίου, αλλά και στρατιωτικής κινητικότητας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων στο Ιράν, χωρίς πάντως να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί από την ακύρωση του ταξιδιού του Τραμπ για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες, γεγονός που συνδέθηκε με τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον και τις συσκέψεις για το Ιράν. Η εικόνα που ανέβασε ο Τραμπ ήρθε να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν πρόκειται για πολιτικό μήνυμα, πίεση προς την Τεχεράνη ή απλώς για ακόμη μία χαρακτηριστική κίνηση επικοινωνιακής τακτικής.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων, λέγοντας ότι στις συνομιλίες με το Ιράν έχει υπάρξει «κάποια πρόοδος» και ότι ίσως υπάρξει κάτι προς ανακοίνωση σύντομα. Η φράση αυτή δεν δείχνει συμφωνία, αλλά δείχνει ότι η διπλωματική γραμμή δεν έχει εγκαταλειφθεί.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κρατά σκληρή στάση. Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν συνεχώς θέσεις και ότι τα βασικά ζητήματα της περιοχής δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αμερικανική υπόθεση. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να απορρίπτει κάθε προσπάθεια περιορισμού ή ελέγχου της διέλευσης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαμεσολαβητικές κινήσεις, με το Πακιστάν να εμφανίζεται ενεργό στο παρασκήνιο των επαφών. Οι συναντήσεις στην Τεχεράνη και οι συνομιλίες γύρω από ένα πιθανό πλαίσιο συνεννόησης δείχνουν ότι, πίσω από τις σκληρές δηλώσεις, υπάρχουν ακόμη ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας.

Ωστόσο, το στρατιωτικό σενάριο παραμένει πάνω στο τραπέζι. Αμερικανικά ρεπορτάζ κάνουν λόγο για προετοιμασίες πιθανών νέων βομβαρδισμών, ενώ η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι μια νέα επίθεση θα είχε σοβαρές συνέπειες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε ανάρτηση του Τραμπ διαβάζεται πλέον ως πιθανό μήνυμα προς συμμάχους, αντιπάλους και αγορές.

Η εικόνα με την αμερικανική σημαία πάνω στο Ιράν δεν δίνει απαντήσεις. Κάνει όμως κάτι που ο Τραμπ ξέρει καλά: ανοίγει κύκλο ερμηνειών, πιέζει την άλλη πλευρά και κρατά την προσοχή στραμμένη στον ίδιο, την ώρα που η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά σε ένα από τα πιο εύφλεκτα σημεία της.

