Βίντεο: Η στιγμή που οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν

Νέα κρίση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μετά την ακινητοποίηση δύο ιρανικών τάνκερ από αμερικανικά μαχητικά.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο ανεβαίνει ξανά επικίνδυνα, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να ανταλλάσσουν πλέον όχι μόνο απειλές αλλά και ανοιχτές στρατιωτικές κινήσεις σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές του πλανήτη για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Αμερικανικά μαχητικά έπληξαν δύο ιρανικά τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν, σε μια κίνηση που η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως μέρος της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού κατά της Τεχεράνης. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν μιλά για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» και προειδοποιεί ανοιχτά με αντίποινα στα Στενά του Ορμούζ.

Τα πλήγματα στα ιρανικά τάνκερ

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στόχος των αμερικανικών δυνάμεων ήταν τα δεξαμενόπλοια Sea Star III και Sevda, τα οποία φέρονται να επιχειρούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό και να κατευθυνθούν προς ιρανικό λιμάνι.

Όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, ένα μαχητικό F/A-18 Super Hornet που απογειώθηκε από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush εξαπέλυσε «πλήγματα ακριβείας» στις τσιμινιέρες των δύο πλοίων, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας χωρίς να βυθιστούν.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει επίσης ότι δεν υπήρξαν απώλειες στο πλήρωμα, επιμένοντας πως επρόκειτο για «ελεγχόμενη επιχείρηση ακινητοποίησης» και όχι για προσπάθεια καταστροφής των τάνκερ.

Η επιχείρηση εντάσσεται στη νέα στρατηγική πίεσης που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη και τα διαδοχικά επεισόδια στην περιοχή του Κόλπου.

«Κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας»

Η απάντηση του Ιράν ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν ευθέως την εκεχειρία και το διεθνές δίκαιο, κάνοντας λόγο για «εχθρική ενέργεια» που μπορεί να οδηγήσει σε νέα μεγάλη κλιμάκωση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις «κατάφεραν ισχυρό πλήγμα στον εχθρό» και προειδοποίησε πως η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητες τέτοιες κινήσεις.

Το Ιράν θεωρεί τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό παράνομο και επιμένει ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να επιβάλουν στρατιωτικό έλεγχο σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους.

Στο επίκεντρο ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Φρουροί της Επανάστασης επανέφεραν στο τραπέζι το πιο εφιαλτικό σενάριο για τη διεθνή αγορά ενέργειας: την αποσταθεροποίηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σε νέο μήνυμά τους προειδοποίησαν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να παραμείνουν μακριά από την περιοχή, απειλώντας με «σκληρή απάντηση» μέσω πυραύλων και drones σε περίπτωση νέας στρατιωτικής κίνησης.

Οι IRGC μίλησαν ακόμη και για «θανάσιμες δίνες» στις οποίες μπορεί να εγκλωβιστούν αμερικανικές δυνάμεις, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους σε μια περιοχή που θεωρείται κομβική για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Κάθε νέα ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προκαλεί παγκόσμια ανησυχία, καθώς από εκεί περνά μεγάλο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τις διεθνείς αγορές. Και αυτή τη στιγμή, το θερμόμετρο δείχνει ξανά προς την πλευρά της κλιμάκωσης.

