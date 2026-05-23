Final Four EuroLeague: Ο ΛΕΞ στις εξέδρες του T-Center Athens μαζί με πλήθος επωνύμων

Το «παρών» στο Telekom Center Athens, όπου διεξήχθησαν οι ημιτελικοί του Final Four της EuroLeague, έδωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης ΛΕΞ, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε.

Ο γνωστός ράπερ βρέθηκε στα court seats και έγινε αντιληπτός από τον κόσμο, αλλά και μέσα από ανάρτηση στα social media του Γιώργου Πρίντεζη, όπου ο ΛΕΞ φαίνεται να παρακολουθεί με θαυμασμό την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι των ερυθρόλευκων.

Στις εξέδρες βρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, της τέχνης και της πολιτικής, μεταξύ των οποίων ο διάσημος σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας, καθώς και καλλιτέχνες όπως ο Νίκος Οικονομόπουλος και ο Γιώργος Τσαλίκης.

Από τον χώρο του ποδοσφαίρου, το «παρών» έδωσαν ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος προσήλθε μαζί με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη και τον αντιπρόεδρο Κώστα Καραπαπά.

