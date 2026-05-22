«Κλείδωσε» το όνομα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Το βίντεο που ανέβασε

Επιμέλεια:  Newsroom
Νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος ενόψει της εκδήλωσης της 26ης Μαΐου στο Θησείο.

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να συζητά με συνεργάτιδά του για το όνομα του νέου κόμματος, σε ένα σκηνοθετημένο στιγμιότυπο που έχει σαφείς επικοινωνιακούς συμβολισμούς.

Στον διάλογο που παρουσιάζεται, εξετάζεται η επιλογή του ονόματος «Ορίζοντες», με τον Τσίπρα να εμφανίζεται αρχικά θετικός, πριν ενημερωθεί ότι το όνομα έχει ήδη «κλειδώσει» από την ομάδα του.

Η συζήτηση συνεχίζεται σε πιο χαλαρό ύφος, με αναφορές στην ετοιμασία ιστοσελίδων, υλικού και προωθητικών ενεργειών, δείχνοντας ότι ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ετοιμότητα ενόψει της παρουσίασής του.

 

Στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου αναμένεται να αποκαλυφθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό χώρο.

