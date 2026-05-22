«Κλείδωσε» το όνομα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Το βίντεο που ανέβασε

Νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με βίντεο για το όνομα του νέου κόμματος ενόψει της εκδήλωσης της 26ης Μαΐου στο Θησείο.

Σε νέα ανάρτηση στα social media προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να συζητά με συνεργάτιδά του για το όνομα του νέου κόμματος, σε ένα σκηνοθετημένο στιγμιότυπο που έχει σαφείς επικοινωνιακούς συμβολισμούς.

Στον διάλογο που παρουσιάζεται, εξετάζεται η επιλογή του ονόματος «Ορίζοντες», με τον Τσίπρα να εμφανίζεται αρχικά θετικός, πριν ενημερωθεί ότι το όνομα έχει ήδη «κλειδώσει» από την ομάδα του.

Η συζήτηση συνεχίζεται σε πιο χαλαρό ύφος, με αναφορές στην ετοιμασία ιστοσελίδων, υλικού και προωθητικών ενεργειών, δείχνοντας ότι ο νέος πολιτικός σχηματισμός βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ετοιμότητα ενόψει της παρουσίασής του.

Στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου αναμένεται να αποκαλυφθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα στον πολιτικό χώρο.

