Το όνομα του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού: Live η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη (vid)

Η Μαρία Καρυστιανού παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού της κόμματος.

Η Μαρία Καρυστιανού βρίσκεται στο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, όπου και ανακοινώνει επίσημα την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού της φορέα που φέρει το όνομα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

«Ιδρυτικά μέλη υπογράφοντα την από 17.05.2026 Ιδρυτική Διακήρυξη του πολιτικού κόμματος με την ονομασία Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών».

Το παραπάνω κείμενο βρίσκεται τυπωμένο στο πάνω μέρος των εγγράφων που υπογράφει το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο, οι παρευρισκόμενοι εκφράζουν έμπρακτα τη στήριξη και την ένταξή τους στο νέο κίνημα.

Υπήρξε και μικρή ένταση στο «Ολύμπιον», καθώς γέμισε το θέατρο και δεν επιτρέπουν είσοδο άλλων πολιτών.

