«Νομίζαμε ότι ήταν τρελός»: Πέρασε 40 χρόνια φτιάχνοντας πιλοτήριο βομβαρδιστικού στον κήπο του

Η κατασκευή που η οικογένειά του κάποτε θεωρούσε τρέλα, σήμερα ετοιμάζεται να γίνει κομμάτι της ιστορίας της RAF.

Μια οικογένεια από το Berkshire δώρισε στο κέντρο επισκεπτών της RAF ένα χειροποίητο αντίγραφο πιλοτηρίου βομβαρδιστικού Lancaster, το οποίο χρειάστηκε πάνω από 40 χρόνια δουλειάς για να πάρει μορφή. Η κατασκευή βρισκόταν για δεκαετίες σε υπόστεγο κήπου και πλέον θα αποκτήσει μια νέα ζωή ως έκθεμα με ιστορική και εκπαιδευτική αξία.

Πίσω από το ασυνήθιστο πρότζεκτ βρισκόταν ο Leon Ellison, ένας συνταξιούχος ηλεκτρονικός μηχανικός από το Binfield, ο οποίος άρχισε να κατασκευάζει την καμπίνα μετά τη γοητεία που του άσκησε η ταινία The Dam Busters του 1955 και το προσωπικό του ενδιαφέρον για την πολεμική αεροπορία. Για περίπου δύο δεκαετίες μελετούσε σε βάθος τους βομβαρδισμούς και τα αεροσκάφη Lancaster, πριν αφιερώσει άλλες δύο δεκαετίες στην κατασκευή ενός όσο το δυνατόν πιστότερου αντιγράφου της θέσης πτήσης.

Το όνειρο που έμεινε στη μέση

Η οικογένειά του διατήρησε την κατασκευή σε ένα αυτοσχέδιο υπόστεγο μέχρι τον θάνατό του, τον Ιούνιο του 2024, σε ηλικία 77 ετών. Ο γιος του, Adrian Ellison, ανέφερε ότι ο πατέρας του είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη μελέτη των Lancaster και είχε επισκεφθεί όλα τα σωζόμενα αεροσκάφη του τύπου. «Νομίζαμε ότι ήταν τρελός όταν άρχισε να το φτιάχνει από το μηδέν, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ιδιοφυΐα», είπε χαρακτηριστικά.

Το αντίγραφο δωρήθηκε στο RAF Metheringham Visitor Centre, όπου το προσωπικό σχεδιάζει να το μετατρέψει σε λειτουργικό προσομοιωτή πτήσης για τους επισκέπτες. Στόχος είναι να αναπαριστά τις αποστολές των βομβαρδιστικών Lancaster στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να δίνει στο κοινό μια πιο ζωντανή εικόνα της εμπειρίας των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους του, αυτό ήταν και το όνειρο του Leon Ellison. Ήθελε η καμπίνα να γίνει ένας προσομοιωτής που θα βοηθούσε άλλους να μάθουν περισσότερα για τα Lancaster, όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Το μεγαλύτερο μέρος της κατασκευής έγινε εξ ολοκλήρου στο χέρι, από τα χειριστήρια και τα πάνελ μέχρι τα όργανα και την αναπαράσταση του ήχου των κινητήρων.

Η απόφαση της οικογένειας να δωρίσει το έργο του στην RAF δίνει πλέον συνέχεια σε μια προσπάθεια ζωής. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με παράξενη εμμονή σε ένα υπόστεγο κήπου, μετατρέπεται σε κομμάτι μνήμης για ένα από τα πιο γνωστά βομβαρδιστικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ