Final Four: Πώς θα πάτε στο Telecom Center και τι πρέπει να προσέξετε - Οι αλλαγές στον ΗΣΑΠ και οι απαγορεύσεις

Σε ισχύ τίθενται σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, ειδικές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, που εξυπηρετεί το ΟΑΚΑ, αλλά και τη λειτουργία συγκεκριμένων σταθμών της Γραμμής 1 του Μετρό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο σταθμός Θησείο από τις 13:00 και ο σταθμός Φάληρο από τις 14:00 θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Η μεταφορά θα γίνεται με ειδικά δρομολόγια συρμών, τα οποία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.

Υπενθυμίζεται ότι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα πρέπει να προσέρχονται στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από τις 13:00, με προγραμματισμένη αναχώρηση των συρμών στις 15:00. Αντίστοιχα, οι φίλαθλοι της Fenerbahçe θα πρέπει να βρίσκονται στο σημείο συγκέντρωσης στον σταθμό «Θησείο» από τις 12:00, με αναχώρηση των συρμών περίπου στις 14:00. Από την πλευρά τους, οι φίλαθλοι της Real Madrid και της Valencia θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00. Οι αναχωρήσεις των λεωφορείων έχουν προγραμματιστεί για τις 16:00 για τους φιλάθλους της Real Madrid και για τις 15:45 για τους φιλάθλους της Valencia.

Τι ισχύει για Θησείο και Φάληρο

Κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, οι υπόλοιποι συρμοί της Γραμμής 1 του Μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησείο και Φάληρο χωρίς να σταματούν για το επιβατικό κοινό. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο σταθμοί δεν θα εξυπηρετούν κανονικές μετακινήσεις, καθώς θα χρησιμοποιούνται μόνο για την οργανωμένη μεταφορά φιλάθλων προς την Ειρήνη.

Οι σταθμοί Θησείο και Φάληρο θα ανοίξουν ξανά για όλους τους επιβάτες μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Όσοι δεν μετακινούνται για το Final Four θα πρέπει να υπολογίσουν την αλλαγή και να επιλέξουν εναλλακτικούς σταθμούς ή άλλο μέσο για τη διαδρομή τους.

Αλλαγές προβλέπονται και σε λεωφορειακές γραμμές λόγω της διοργάνωσης των αγώνων. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν όλη την ημέρα, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Στη λεωφορειακή γραμμή Α8 Πολυτεχνείο, Νέα Ιωνία, Μαρούσι, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία στο Πολυτεχνείο μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς, στο λεγόμενο δαχτυλίδι. Η διαδρομή από την αφετηρία θα γίνεται μέσω της Λεωφόρου Κηφισίας και κυκλικά στο δαχτυλίδι, με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 444 Σταθμός Ειρήνη, Γαλάτσι, Σταθμός Άνω Πατήσια θα έχει προσωρινή αφετηρία στην οδό Μηδείας, στην αφετηρία των λεωφορειακών γραμμών 054 και 605. Από την προσωρινή αφετηρία, η διαδρομή θα γίνεται μέσω Μηδείας, με αναστροφή στην πλατεία Φλέμιγκ, αριστερά στη Μηδείας και αριστερά στην Αναγεννήσεως. Προς την αφετηρία, η διαδρομή θα γίνεται από Γιάννα και δεξιά στη Μηδείας.

Η γραμμή 410 ΟΑΚΑ, Άνω Μελίσσια θα έχει προσωρινή αφετηρία στην οδό Αυτοκράτορος Ηρακλείου, στην αφετηρία της λεωφορειακής γραμμής 446. Από την αφετηρία, η διαδρομή θα γίνεται μέσω Αυτοκράτορος Ηρακλείου, Θεμιστοκλέους, Θησέως, Πλαταιών, Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα και Λεωφόρου Κηφισίας. Από το τέρμα, η διαδρομή θα περνά από Πεντέλης, Λεωφόρο Κηφισίας, Αριστοτέλους, Βασιλίσσης Όλγας, Όθωνος, Περικλέους και θα καταλήγει ξανά στην προσωρινή αφετηρία της Αυτοκράτορος Ηρακλείου.

Οι φίλαθλοι που θα μετακινηθούν προς το γήπεδο καλό είναι να υπολογίσουν περισσότερο χρόνο για τη διαδρομή τους, καθώς οι ρυθμίσεις επηρεάζουν τόσο τον ΗΣΑΠ όσο και λεωφορειακές γραμμές γύρω από το ΟΑΚΑ. Για το επιβατικό κοινό που δεν κατευθύνεται στο Final Four, βασικό σημείο προσοχής είναι ότι Θησείο και Φάληρο δεν θα λειτουργούν κανονικά για επιβίβαση και αποβίβαση όσο διαρκεί το μέτρο.

Απαγόρευση συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ισχύει ήδη από τις 6 το πρωί της 21ς Μαΐου μέχρι και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου απαγόρευση πραγματοποίησης ενδεχόμενων δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη – Πλουτάρχου – Υψηλάντου – Μονής Πετράκη – Ραβινέ – Βλαδίμηρου Μπένση – Παπαδιαμαντοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λ. Βασιλέως Αλεξάνδρου – Αντήνορος – Ριζάρη. Η σχετική απόφαση υπάρχει αναρτημένη τόσο στο Διαύγεια όσο και στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς θα πάτε στο ΟΑΚΑ

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο Ο.Α.Κ.Α., οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να φέρουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης, καθώς και το ισχύον εισιτήριό τους. Οι πύλες θα ανοίξουν εγκαίρως, ενώ θα λειτουργήσουν διακριτές ροές εισόδου για φιλάθλους, VIP, αποστολές, εκπροσώπους των ΜΜΕ και ΑμεΑ, με στόχο την αποφυγή συνωστισμού και την ασφαλή, ταχεία και ομαλή είσοδο όλων των κατηγοριών εισερχομένων.

Στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργήσουν τρεις διακριτές περιμετρικές ζώνες ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα είναι πολυεπίπεδοι, συνεχείς και αυστηροί και θα περιλαμβάνουν έλεγχο εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, ηλεκτρονική διασταύρωση δεδομένων, σωματικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους αντικειμένων, αποσκευών και λοιπών προσωπικών ειδών.

Η επίδειξη πρωτότυπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου είναι υποχρεωτική. Τα στοιχεία του εγγράφου ταυτοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και το άτομο θα απομακρύνεται άμεσα από την εγκατάσταση.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, οι φίλαθλοι θα λαμβάνουν ειδικό βραχιόλι ασφαλείας. Παράλληλα, εντός των ζωνών ασφαλείας θα πραγματοποιούνται συνεχείς δειγματοληπτικοί επανέλεγχοι.



Οποιοδήποτε άτομο εντοπιστεί χωρίς έγκυρο εισιτήριο, επίσημη διαπίστευση ή την προβλεπόμενη σήμανση ασφαλείας θα απομακρύνεται άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι θα εφαρμοστεί πολιτική μη επανεισόδου. Συγκεκριμένα, μετά την έξοδο από τις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης, δεν θα επιτρέπεται εκ νέου είσοδος.

Επαναλαμβάνεται ότι κανένα άτομο χωρίς έγκυρο εισιτήριο ή επίσημη διαπίστευση δεν θα εισέρχεται ούτε θα παραμένει στις ελεγχόμενες ζώνες της εγκατάστασης. Αντίστοιχα, κανένα όχημα χωρίς την προβλεπόμενη διαπίστευση QR Code της EuroLeague δεν θα μπορεί να προσεγγίζει την Περίμετρο Γ του Ο.Α.Κ.Α. Οι σχετικοί έλεγχοι θα είναι καθολικοί και δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

Επίσης, να προστεθεί ότι για την ημέρα του τελικού (Κυριακή, 24 Μαΐου) τα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων ενδέχεται να επικαιροποιηθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση με νεότερη ανακοίνωσή μας.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα τροχαίας, από τις 22 έως και τις 24 Μαΐου θα εφαρμοστούν σταδιακές και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές πέριξ του Ο.Α.Κ.Α., του SUNEL ARENA, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της διοργάνωσης «Adidas NextGen EuroLeague», των ξενοδοχείων διαμονής των ομάδων, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Ειδικότερα, τα κυκλοφοριακά μέτρα περιλαμβάνουν:

απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους πλησίον των αθλητικών εγκαταστάσεων,

σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά μήκος των διαδρομών μετακίνησης των αποστολών, ιδίως στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στην οδό Π. Κανελλοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και στην Αττική Οδό, ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες, αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε κεντρικές διασταυρώσεις, με σκοπό τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.

Καλούμε τους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε ειδικό μπάνερ στον ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές των εκδηλώσεων και, όπου είναι εφικτό, να προτιμούν τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

