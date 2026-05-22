Νίκος Χαρδαλιάς: «Για τις επόμενες ημέρες, η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αττική»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Επίσημο Δείπνο της Περιφέρειας Αττικής για την έναρξη του Euroleague Final Four Athens 2026.

Σε κλίμα υψηλού συμβολισμού και θερμής φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (21/5) το επίσημο δείπνο καλωσορίσματος που διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, με αφορμή την έναρξη του Euroleague Final Four Athens 2026.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στον εμβληματικό χώρο του βραβευμένου με 2 αστέρια Michelin εστιατορίου «Delta», επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο που προσφέρει η Αττική σε διοργανώσεις παγκόσμιου βεληνεκούς.

Το «παρών» στο επίσημο δείπνο έδωσε ως εκπρόσωπος της ελληνικής Κυβέρνησης η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία τόνισε ότι «η Αθήνα γίνεται για μια ακόμη φορά η πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς το Final Four επιστρέφει εδώ έπειτα από 19 χρόνια. Πρόκειται για μία στρατηγική επιλογή για την Κυβέρνηση. Θέλουμε η Ελλάδα να φιλοξενεί μεγάλα γεγονότα. Ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και ιδιαίτερα στο μπάσκετ η χώρα μας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται περήφανη με ιστορικές ομάδες, σπουδαίους αθλητές και ολόκληρες γενιές παιδιών που μεγάλωσαν με το όνειρο της επιτυχίας. Γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο ανταγωνισμός, είναι συνεργασία, πειθαρχία, αξίες που δεν μετρούν μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή».

Ανάμεσα στους εκλεκτούς καλεσμένους παρευρέθηκαν επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και ο Πρόεδρος της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη του θεσμού, εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων ομάδων και σημαίνοντα πρόσωπα από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος της EuroLeague Ντέγιαν Μποντιρόγκα σε δηλώσεις του ανέφερε πως: «Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, την κα Ζαχαράκη, τον κ. Βρούτση, τον κ. Φραγκάκη και τους συνεργάτες τους για την αφοσίωση που έδειξαν και τη σκληρή δουλειά με την οποία κατάφεραν να ξαναφέρουν το Final Four στην Αθήνα, έπειτα από 19 χρόνια. Πέρασα ένα πολύ σημαντικό μέρος της καριέρας μου ως καλαθοσφαιριστής στην ελληνική πρωτεύουσα και κάθε φορά που επιστρέφω εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι σπίτι μου. Αγαπώ αυτή την πόλη και όλοι αισθάνονται πόσο σημαντικό είναι το μπάσκετ σε αυτό τον ιστορικό τόπο. Η Αθήνα γίνεται και πάλι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τη βοήθεια της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας που έφεραν αυτό το κορυφαίο αθλητικό γεγονός στη χώρα. Εύχομαι οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο μπάσκετ στους ημιτελικούς και τον τελικό, και οι επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη. Εύχομαι καλή τύχη κι ας κερδίσει το τρόπαιο ο καλύτερος».

Από την πλευρά του ο CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο ανέφερε ότι «γνωρίζαμε πως η Αθήνα αγαπάει το μπάσκετ και ήμασταν σίγουροι ότι οι τρεις αγώνες του Final Four θα είναι sold out. Είχαμε ένα εκατομμύριο αιτήσεις για εισιτήρια, δεν μπορούσαμε να έχουμε εισιτήρια για όλους, όμως προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ελπίζουμε να απολαύσει ο κόσμος τα παιχνίδια. Ευχαριστώ τους διοργανωτές για τη φανταστική δουλειά που έχει γίνει και για τη στήριξη που δείχνετε στον θεσμό. Είμαστε εδώ για να δούμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Θα το ξέρουμε την Κυριακή».

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας σε αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας, όπως και αυτή της διεξαγωγής του Euroleague Final Four Athens 2026. «Η Αττική αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αποτελεί έναν κορυφαίο διεθνή προορισμό, απόλυτα ικανό να φιλοξενήσει τα σπουδαιότερα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης. Στηρίζουμε έμπρακτα αυτή την τεράστια διοργάνωση, η οποία όχι μόνο προβάλλει τη χώρα μας παγκοσμίως, αλλά ενισχύει την τοπική οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική συνοχή. Η Αθήνα θα είναι το φυσικό σπίτι του μπάσκετ για τις επόμενες ημέρες και θα χτυπά εδώ η καρδιά του ευρωπαϊκού αθλητισμού», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Η στρατηγική μας είναι να προσεγγίζουμε τον αθλητισμό ως ένα πολύ σημαντικό κύτταρο της εξωστρέφειάς μας. Εκτός από τις μεγάλες διοργανώσεις, χρειαζόμαστε και πολύ σημαντικές υποδομές. Και γι’ αυτό γνωρίζετε ότι δουλεύουμε νυχθημερόν προκειμένου να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είμαστε σίγουροι ότι θα διεξαχθεί μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Το μπάσκετ για να μπορέσει να προχωρήσει στη χώρα μας απαιτεί σωματειακές και εθνικές επιτυχίες, διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων όπως το Final Four, ανάπτυξη και δουλειά στις γειτονιές. Εμείς, είμαστε εδώ για να φανούμε χρήσιμοι όπου μπορούμε».

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με προσφορά αναμνηστικών δώρων και ευχές προς όλες τις τέσσερις ομάδες για ένα συναρπαστικό, ασφαλές και θεαματικό τουρνουά Final Four, με έμφαση στο «ευ αγωνίζεσθαι».

Την παράσταση έκλεψε ένα φαντασμαγορικό drone show που φώτισε τον αττικό ουρανό, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα αφιερωμένο στο Final Four της EuroLeague και στην Αθήνα. Περισσότερα από 400 drones σχημάτισαν διαδοχικά εμβληματικές φιγούρες και σύμβολα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της Ελλάδας: από τον Δισκοβόλο που μετατράπηκε σε τρισδιάστατη μπάλα της EuroLeague, μέχρι σκηνές καρφώματος και jumpball, τα λογότυπα των τεσσάρων ομάδων του Final Four, το τρόπαιο της EuroLeague, αλλά και ένα εντυπωσιακό skyline της Ακρόπολης που μετασχηματιζόταν στη λέξη «Hellas». Το οπτικό υπερθέαμα ολοκληρώθηκε με το επίσημο λογότυπο της διοργάνωσης και το σήμα της Περιφέρειας Αττικής ως «The Greater Athens Region», αποσπώντας τον ενθουσιασμό και το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Κατερίνα Αναστασοπούλου και μεταδόθηκε ζωντανά από τη NovaSports, επίσημο broadcaster της EuroLeague.

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ειδικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής για το Euroleague Final Four Athens 2026 και Πρόεδρος της «Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρης Φραγκάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Ντίνος Σβερκούνος, ο επικεφαλής της παράταξης «Αττικός Κύκλος Συνεργασίας και Εμπιστοσύνης» και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής Γιώργος Ιωακειμίδης, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς, ο αναπληρωτής διευθυντής του ίδιου Γραφείου Δημήτρης Ταραζώνας, κ.α.

Το παρών έδωσαν επίσης «θρύλοι» του ελληνικού μπάσκετ όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας και ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης, καθώς και οι “legends” Θοδωρής Παπαλουκάς και Νίκολα Βούισιτς.

Εκ μέρους των ομάδων που μετέχουν στο Final Four της Αθήνας παρέστησαν μεταξύ άλλων, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ομάδας Γιώργος Σκινδήλιας και ο γενικός διευθυντής Νίκος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής της Βαλένθια Enric Carbonell, ο γενικός διευθυντής της Ρεάλ Μαδρίτης Francisco Robles και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε Cem Ciritsi.

Παράλληλα, εκ μέρους των υπόλοιπων ομάδων που μετέχουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR Βασίλης Παρθενόπουλος, ο πρόεδρος της Ζαλγκίρις Κάουνας Paulius Jankunas, ο πρόεδρος της Παρί David Kahn, o συνιδρυτής και CEO της Ντουμπάι ΜΚ Dejan Kamenjacevic, ο πρόεδρος των μπασκετικών επιχειρήσεων (president of basketball operations) της Emporio Armani Ettore Messina και ο γενικός διευθυντής Χρήστος Σταυρόπουλος, ο CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ Tzhaki Reichenstein και ο CEO της Μπάγερν Μονάχου, Adrian Sarmiento.

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σταθερός αρωγός σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αναβαθμίζοντας διαρκώς το διεθνές κύρος της περιοχής.