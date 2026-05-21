Η Κίνα κηρύσσει νέο πόλεμο στις ερήμους με διαστημική τεχνολογία που δοκιμάζεται στη Σελήνη

Ο ασιατικός γίγαντας θα αναπτύξει υλικά που προέρχονται από το σεληνιακό του πρόγραμμα στο Σιντζιάνγκ για την καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους, της άμμου και της αλατότητας.

Η Κίνα έχει ξεκινήσει μια νέα μάχη ενάντια στην πρόοδο της ερημοποίησης, χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που μέχρι τώρα συνδεόταν με τις διαστημικές της αποστολές. Η χώρα άρχισε να χρησιμοποιεί υλικά δοκιμασμένα στη Σελήνη για να προστατεύσει γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή Σιντζιάνγκ, μια από τις ζώνες που πλήττονται περισσότερο από αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι εξαιρετικά επιβλαβές για τις σοδειές.

Το έργο καθοδηγείται από επιστήμονες του Ινστιτούτου Οικολογίας και Γεωγραφίας της Σιντζιάνγκ και αποτελεί μέρος του λεγόμενου κινεζικού «μεγάλου πράσινου τείχους». Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο σχέδιο με το οποίο ο ασιατικός γίγαντας σκοπεύει να αναχαιτίσει την επέκταση των άγονων ζωνών και να αποτρέψει την απώλεια περισσότερου γόνιμου εδάφους.

Η κυβέρνηση ανησυχεί ιδιαίτερα για την κατάσταση στην έρημο Τακλαμακάν, τη μεγαλύτερη σε ολόκληρο το έθνος και μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Εκεί τοποθετούνται νέα αναχώματα και συστήματα για να εμποδίσουν την άμμο να επεκταθεί πάνω σε καλλιεργήσιμα χωράφια και δρόμους.

Η τεχνολογία από τη Σελήνη στη μάχη της ερήμου

Η κύρια καινοτομία αυτής της νέας τεχνολογίας έγκειται στη χρήση ινών βασάλτη, ενός υλικού που κατασκευάζεται από λιωμένο ηφαιστειακό πέτρωμα. Αυτές οι ίνες χρησιμοποιήθηκαν ήδη από την Κίνα το 2024 για την κατασκευή της σημαίας που μετέφερε η αποστολή Chang'e 6 στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Συγκεκριμένα, το υλικό αυτό επιλέχθηκε επειδή είναι ικανό να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και σε πολύ έντονη ακτινοβολία χωρίς να φθείρεται.

Τώρα, η Κίνα θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την εξαιρετική αντοχή για να σταθεροποιήσει την άμμο και να ενισχύσει δομές σε ερημικές περιοχές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να καταστήσει τα έργα κατά της ερημοποίησης πολύ πιο γρήγορα και φθηνά.

Έξυπνα συστήματα και προστασία της γεωργίας

Εκτός από αυτά τα υλικά, το έργο περιλαμβάνει έξυπνα συστήματα άρδευσης και αποστράγγισης για την καταπολέμηση ενός άλλου μεγάλου προβλήματος της Σιντζιάνγκ: την αλατότητα του εδάφους, η οποία δυσχεραίνει την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Επίσης, θα εγκατασταθούν συστήματα επιτήρησης ικανά να ανιχνεύουν αμμοθύελλες και κινδύνους διάβρωσης.

Με αυτό το τόσο ελπιδοφόρο σχέδιο, η Κίνα επιδιώκει να προστατεύσει μια από τις πιο σημαντικές γεωργικές περιοχές της και να εγγυηθεί την παραγωγή τροφίμων κατά τη διάρκεια μιας εποχής που σημαδεύεται από τους κινδύνους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

