Η Δανία ρίχνει 4 ρομποτικά σκάφη στη Βαλτική: Η νέα μάχη ενάντια στις «αόρατες» απειλές

Τέσσερα αυτόνομα σκάφη μήκους 10 μέτρων θα περιπολούν για τρεις μήνες στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα, σε μια περιοχή όπου οι υποθαλάσσιες υποδομές έχουν γίνει πλέον ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Η Βαλτική έχει αλλάξει ρόλο τα τελευταία χρόνια. Μετά τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, τις ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια και την αυξανόμενη ένταση με τη Ρωσία, η περιοχή δεν αντιμετωπίζεται πια μόνο ως πέρασμα εμπορίου και ενέργειας, αλλά ως ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια μέτωπα της Ευρώπης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Δανία ανέπτυξε τέσσερα αυτόνομα ρομποτικά σκάφη Saildrone Voyager, στο πλαίσιο τρίμηνης δοκιμής με τις δανικές ένοπλες δυνάμεις και την αμερικανική εταιρεία Saildrone. Τα σκάφη μοιάζουν με μικρά ιστιοπλοϊκά, όμως δεν έχουν πλήρωμα και δεν προορίζονται για μεταφορές.

Τα μικρά ρομπότ της θάλασσας

Ο ρόλος τους είναι να συλλέγουν δεδομένα. Διαθέτουν αισθητήρες, κάμερες, ραντάρ, σόναρ και ακουστικά συστήματα, ώστε να παρακολουθούν δραστηριότητες πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λειτουργούν κυρίως με αιολική και ηλιακή ενέργεια και μπορούν να παραμένουν στη θάλασσα για μεγάλα διαστήματα, στέλνοντας πληροφορίες σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά στην ανάλυση των δεδομένων, στην αναγνώριση πλοίων, στην καταγραφή πορειών και στον εντοπισμό ασυνήθιστων κινήσεων κοντά σε κρίσιμες υποδομές. Δεν είναι πολεμικά σκάφη, αλλά σε μια εποχή υβριδικών απειλών, η επιτήρηση μπορεί να είναι το πρώτο βήμα άμυνας.

Η ανησυχία αφορά κυρίως τα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τους αγωγούς φυσικού αερίου. Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι χώρες της περιοχής έχουν αυξήσει την παρακολούθηση αυτών των υποδομών, φοβούμενες δολιοφθορές ή «γκρίζες» επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ρωσικός «σκιώδης στόλος», δηλαδή πλοία που φέρονται να χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη κυρώσεων. Δυτικές αρχές έχουν ερευνήσει περιστατικά όπου πλοία προκάλεσαν ζημιές σε υποθαλάσσια καλώδια, πιθανώς σέρνοντας άγκυρες στον βυθό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ρομποτικά σκάφη μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση πλοίων και στην ανασύσταση της πορείας τους.

Η Δανία έχει ήδη ανακοινώσει ευρύτερο σχέδιο ενίσχυσης της θαλάσσιας άμυνάς της, ύψους περίπου 536 εκατ. ευρώ, για νέα σκάφη περιπολίας, drones και συστήματα σόναρ. Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει ξεκινήσει την επιχείρηση Baltic Sentry, με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών στη Βαλτική.

Η χρήση αμερικανικής τεχνολογίας, πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση στη Δανία για την ψηφιακή κυριαρχία και την προστασία δεδομένων. Η Saildrone υποστηρίζει ότι δεν έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και ότι τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.

Η δοκιμή των τεσσάρων Voyagers δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει η θαλάσσια επιτήρηση των επόμενων χρόνων: μικρότερα μέσα, περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη, συνεχής συλλογή δεδομένων και λιγότερη έκθεση ανθρώπων σε επικίνδυνες περιοχές. Στη Βαλτική, όπου ένα καλώδιο ή ένας αγωγός μπορεί να γίνει αφορμή για διεθνή κρίση, αυτά τα μικρά σκάφη αποκτούν πολύ μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθός τους.

