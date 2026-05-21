Δημιούργησε ψεύτικη φωτογραφία με λύκο «για πλάκα» μέσω AI και κινητοποίησε μια ολόκληρη πόλη: Κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλακή

Από την προφανή ψηφιακή «σαβούρα» μέχρι τις απόλυτα ρεαλιστικές απεικονίσεις, εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν καθημερινά λογισμικά AI για τη δημιουργία εικόνων.

40χρονος άνδρας στη Νότια Κορέα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, επειδή δημιούργησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης μια φωτορεαλιστική εικόνα που έδειχνε έναν λύκο να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης Νταετζόν.

Η ψεύτικη εικόνα που «πάγωσε» μια ολόκληρη πόλη και κινητοποίησε τις αρχές

Αν και η δημιουργία μιας εικόνας με έναν λύκο μέσω ενός γραπτού αιτήματος δεν ακούγεται εκ πρώτης όψεως σαν έγκλημα, τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά όταν υπάρχει ένας πραγματικός λύκος να περιπλανάται ελεύθερος.

Στις 8 Απριλίου, τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας μετέδωσαν την είδηση ότι ένας λύκος με το όνομα Neukgu είχε δραπετεύσει από τον ζωολογικό κήπο της Νταετζόν. Σχεδόν αμέσως, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του ζώου να περπατά στους δρόμους της πόλης. Η εικόνα έδειχνε απόλυτα αληθινή, όμως είχε δημιουργηθεί εξολοκλήρου μέσω AI.

Η κυκλοφορία της fake φωτογραφίας προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Φοβούμενοι ότι ο λύκος κυκλοφορούσε σε κατοικημένες περιοχές, οι υπεύθυνοι στην Νταετζόν αποφάσισαν να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία και να στείλουν ειδικές ομάδες έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών.

Καθυστέρηση στις έρευνες και βαριές ποινές

Μέχρι να αντιληφθεί κάποιος ότι η φωτογραφία που πυροδότησε αυτή τη γιγαντιαία επιχείρηση ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, η ζημιά είχε ήδη γίνει. Οι αρχές της Νότιας Κορέας εξήγησαν: «Μία και μόνο παραποιημένη εικόνα μέσω AI καθυστέρησε τη σύλληψη του λύκου έως και εννέα ημέρες. Η παρατεταμένη ανάπτυξη αστυνομικών και πυροσβεστών προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στο κύριο καθήκον τους, που είναι η προστασία του κοινού».

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, η αστυνομία εντόπισε τελικά τον πραγματικό λύκο στα περίχωρα της πόλης, πολύ αργότερα από ό,τι θα είχε συμβεί αν οι δυνάμεις ασφαλείας δεν είχαν παραπλανηθεί από το ψηφιακό δημιούργημα.

Όταν οι αρχές εντόπισαν τον 40χρονο δημιουργό της AI φωτογραφίας, εκείνος δήλωσε χαρακτηριστικά πως το έκανε «για πλάκα». Πλέον, εκτός από την ποινή φυλάκισης που αγγίζει τα 5 έτη, ο ίδιος είναι αντιμέτωπος και με χρηματικό πρόστιμο ύψους 6.700 δολαρίων.

