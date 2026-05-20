Φιάσκο στη Νότια Αφρική: Απέσυραν την εθνική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη επειδή γράφτηκε με AI

Η Νότια Αφρική απέσυρε πρόσφατα την εθνική της πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη, αφού ανακαλύφθηκε ότι μέρος του περιεχομένου της είχε γραφτεί από AI, χρησιμοποιώντας φανταστικές πηγές.

Τον περασμένο μήνα, ο Υπουργός Επικοινωνιών της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποσύρει την εθνική πολιτική της χώρας για το AI, όταν διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 6 από τις 67 ακαδημαϊκές αναφορές της αποδείχθηκαν ψευδαισθήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αναφέροντας άρθρα περιοδικών που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα.

«Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι συμπεριλήφθηκαν αναφορές που δημιουργήθηκαν από AI χωρίς την κατάλληλη επαλήθευση. Αυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί», δήλωσε ο Solly Malatsi. «Αυτή η αποτυχία δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα, αλλά έχει θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του σχεδίου πολιτικής».

Η Εθνική Πολιτική για την Τεχνητή Νοημοσύνη είχε ως στόχο να τοποθετήσει τη Νότια Αφρική ως ηγέτη στην καινοτομία του AI, επιχειρώντας παράλληλα να αντιμετωπίσει ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Ωστόσο, το μόνο που κατάφερε ήταν να φέρει σε αμηχανία τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση, αφού τα μέσα ενημέρωσης ανακάλυψαν ότι ένα σημαντικό μέρος του εγγράφου είχε δημιουργηθεί από AI.

Statement on the integrity of the Draft National Artificial Intelligence Policy



Following revelations that the Draft National Artificial Intelligence Policy published for public comment contains various fictitious sources in its reference list, we initiated internal questions… April 26, 2026

«Αυτό το απαράδεκτο ολίσθημα αποδεικνύει γιατί η άγρυπνη ανθρώπινη επίβλεψη πάνω στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι κρίσιμη. Είναι ένα μάθημα που παίρνουμε με ταπεινότητα», πρόσθεσε ο Υπουργός Επικοινωνιών της Νότιας Αφρικής.

Η αποκάλυψη των φανταστικών πηγών

Το News24 της Νότιας Αφρικής ήταν το πρώτο που ανέφερε ότι η πολιτική AI του αφρικανικού έθνους, η οποία μόλις είχε δοθεί στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση, περιλάμβανε προφανείς ψευδαισθήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ανάμεσα σε αυτές ήταν άρθρα που δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα, με αναφορές σε περιοδικά όπως το South African Journal of Philosophy, το AI & Society και το Journal of Ethics and Social Philosophy.

Ο κ. Malatsi δήλωσε ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» για τους υπεύθυνους της σύνταξης της εθνικής πολιτικής για το AI, και πρόσθεσε ότι το έγγραφο θα αναθεωρηθεί προτού δοθεί ξανά για δημόσια διαβούλευση.

