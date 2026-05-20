Ελένη Βουλγαράκη: Η απάντηση στο «κράξιμο» για το βίντεο που θεωρήθηκε «επίδειξη πλούτου»

Η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά το βίντεο που είχε ανεβάσει στο TikTok από το σπίτι όπου ζει με τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία. Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή Breakfast @ Star, με αφορμή την τηλεοπτική συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει στον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Αρχικά, η Ελένη Βουλγαράκη αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον στενό της φίλο και πρώην συνεργάτη της, λέγοντας ότι της φαίνεται περίεργο που θα βρεθεί καλεσμένη στην εκπομπή του. «Αν με φέρει σε δύσκολη θέση, θα τον βρίσω. Ξέρει τι μπορεί να με φέρει σε δύσκολη θέση, οπότε θεωρώ ότι δεν θα το κάνει. Είναι φίλος. Όχι φίλος, οικογένεια, δεν το λέμε τυχαία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απάντηση για το σπίτι στην Πορτογαλία

Η ίδια ρωτήθηκε και για τα σχόλια που δέχτηκε μετά το βίντεο στο οποίο έκανε μια χαλαρή ξενάγηση στο σπίτι της στην Πορτογαλία. Σε εκείνο το βίντεο είχε δείξει στοιχεία της καθημερινότητάς της, αλλά και τον «smart» χαρακτήρα του σπιτιού, με αποτέλεσμα κάποιοι χρήστες να τη σχολιάσουν αρνητικά και να κάνουν λόγο για επίδειξη πλούτου.

Η απάντησή της ήταν σύντομη και ξεκάθαρη. «Έχω μάθει να γελάω δυνατά με κάποια πράγματα. Αν δεν αντιμετωπίζονται τα πράγματα λογικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι», είπε, δείχνοντας ότι δεν θέλει να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο θέμα.

Το βίντεο που είχε προκαλέσει τα σχόλια έδειχνε την Ελένη Βουλγαράκη να παρουσιάζει μέρος του σπιτιού της και κυρίως τις έξυπνες λειτουργίες του. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ένας κεντρικός ψηφιακός πίνακας ελέγχου, τον οποίο η ίδια είχε αποκαλέσει «εγκέφαλο» του σπιτιού, καθώς μέσα από αυτόν μπορεί να ρυθμίζει τον φωτισμό, τη θερμοκρασία και το ηχοσύστημα.

Στο ίδιο βίντεο είχε δείξει και το ενσωματωμένο ραδιόφωνο, με τη μουσική να ακούγεται από κρυφά ηχεία στην οροφή των δωματίων. Η ανάρτηση σχολιάστηκε αρκετά στα social media, με ορισμένους να τη βλέπουν ως επίδειξη, ενώ η ίδια είχε απαντήσει τότε με νέο σατιρικό βίντεο.

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε και για το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Όπως είπε, συζητά και ακούει προτάσεις, χωρίς να έχει κλείσει καμία πόρτα πίσω της.

«Προσωπικά, συζητάω και ακούω τα πάντα. Θα μπορούσατε να με δείτε παντού. Δεν απέχω καιρό από την τηλεόραση. Δεν έχω κλείσει τις πόρτες πίσω μου, συζητάω και ό,τι προκύψει θα το κάνω. Εν δυνάμει θα μπορούσα να συνεργαστώ με όλους», σημείωσε.

Η τοποθέτησή της δείχνει πως, παρότι αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σταθερά σε κάποιο τηλεοπτικό project, δεν έχει απομακρυνθεί από τον χώρο. Αντιθέτως, εμφανίζεται ανοιχτή σε νέες συνεργασίες, εφόσον προκύψει κάτι που να της ταιριάζει.

