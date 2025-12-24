Ιωαννίδης για Βουλγαράκη: «Θαυμάζω ότι η Ελένη δεν τα παράτησε όλα για να έρθει μαζί μου» (vid)

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε για την σύντροφό του Ελένη Βουλγάρακη στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Ντέμη Νικολαϊδη.

Απόσπασμα από την εκπομπή του Ντέμη Νικολαϊδη και τη συνέντευξη που του παραχώρησε ο Φώτης Ιωαννίδης, προβλήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και νυν της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σύντροφό του Ελένη Βουλγαράκη, λέγοντας ότι την θαυμάζει που δεν άφησε τη δουλειά της για να τον ακολουθήσει στην Πορτογαλία.

«Ήταν δίπλα μου και η Ελένη και οι γονείς μου. Τις πρώτες ημέρες για την υπογραφή, είχε έρθει και η Ελένη, και μέχρι να εγκατασταθώ στο καινούργιο μου σπίτι. Η μάνα μου έρχεται συνέχεια. Η Ελένη έχει το ραδιόφωνο, το κάνει και από εδώ κάποιες φορές, ξυπνάει στις 5. Έχει τα κότσια και το κάνει. Το ευχαριστιέται. Εντάξει, κουράζεται λίγο, αλλά είμαστε μαζί και αυτό την κάνει χαρούμενη», τόνισε αρχικά.



«Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και πιο μόνιμα απλώς πρέπει πρώτα να φτιάξει και τις δουλειές της. Είναι μια γυναίκα και αυτό είναι προς τιμήν της που δουλεύει τόσα χρόνια για τον εαυτό της, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω. Δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου», εξομολογήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης.

