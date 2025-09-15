Βουλγαράκη για Ιωαννίδη: «Στόχος είναι να είμαι κοντά στον σύντροφό μου» (vid)
Η Ελένη Βουλγαράκη με δηλώσεις της στην κάμερα του Star απάντησε για το αν θα ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην Λισαβόνα, ενώ αναφέρθηκε και στις τηλεοπτικές προτάσεις που δέχθηκε.
Η ρεπόρτερ της έδωσε συγχαρητήρια για την μεταγραφή του συντρόφου της από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και εκείνη δήλωσε: «Τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτόν αλλά ευχαριστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενη».
Όσο για το αν θα ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στο εξωτερικό απάντησε: «Δεν ξέρω... είναι μεγάλη συζήτηση. Ο στόχος πάντως, είναι να βρίσκομαι όσο πιο κοντά στον σύντροφό μου».
Σε ότι αφορά το τηλεοπτικό μέλλον της είπε: «Έκανα κάποιες ωραίες συζητήσεις που ήταν πολύ τιμητικές -και ευχαριστώ πάρα πολύ- αλλά δεν προέκυψε κάτι. Έχουμε αφήσει μια άνω τελεία με τον ΑΝΤ1. Είμαστε σε συζητήσεις γενικά και δεν έχει κλείσει η πόρτα. Ότι προκύψει...».
