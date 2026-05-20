Η 39χρονη που λέει ότι έχει «όραση ακτίνων Χ» και βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα

Η Natasha Demkina έγινε γνωστή ως το «κορίτσι με την όραση ακτίνων Χ», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα.

Η ιστορία της Natasha Demkina ακούγεται περισσότερο σαν υπόθεση βγαλμένη από κόμικ παρά σαν πραγματική περίπτωση, ωστόσο παραμένει μία από εκείνες που εδώ και χρόνια προκαλούν συζητήσεις.

Η 39χρονη σήμερα Ρωσίδα από το Σαράνσκ έγινε γνωστή διεθνώς ως το «κορίτσι με την όραση ακτίνων Χ», καθώς υποστήριζε ότι μπορούσε να βλέπει μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η παράξενη αυτή ικανότητα άρχισε να εμφανίζεται όταν ήταν περίπου 10 ετών, επιτρέποντάς της να διακρίνει όργανα, οστά, όγκους και άλλες εσωτερικές παθήσεις χωρίς τη βοήθεια ιατρικών μηχανημάτων.

Η «όραση ακτίνων Χ» που έγινε θέμα σε όλο τον κόσμο

Η ιστορία της άρχισε να τραβά την προσοχή των ρωσικών μέσων και στη συνέχεια πέρασε τα σύνορα. Ένα από τα περιστατικά που την έκαναν ευρύτερα γνωστή ήταν η εμφάνισή της στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή This Morning, όταν ήταν μόλις 17 ετών. Εκεί, η Demkina φέρεται να εντόπισε σωστά το πρόβλημα στον αστράγαλο της παρουσιάστριας Fern Britton, γεγονός που προκάλεσε εντύπωση και άνοιξε νέα συζήτηση γύρω από τις υποτιθέμενες ικανότητές της.

Ακολούθησαν εμφανίσεις και συνεντεύξεις σε ιαπωνικά και αμερικανικά μέσα, με τη φήμη της να μεγαλώνει. Για αρκετούς, η Natasha ήταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Για άλλους, μια περίπτωση που έπρεπε να εξεταστεί με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και όχι με όρους τηλεοπτικού εντυπωσιασμού.

Η μεγάλη δημοσιότητα έφερε αναπόφευκτα και την επιστημονική κοινότητα πιο κοντά στην υπόθεση. Το 2005, η Natasha Demkina κλήθηκε να συμμετάσχει σε ελεγχόμενη δοκιμή από Βρετανούς ειδικούς. Στόχος ήταν να εξεταστεί αν μπορούσε πράγματι να «βλέπει» στο εσωτερικό των σωμάτων χωρίς τη χρήση ακτίνων Χ, μαγνητικών τομογραφιών ή άλλων ιατρικών τεχνολογιών.

Τα αποτελέσματα, όμως, δεν έδωσαν καθαρή απάντηση. Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους ερευνητές ανέφεραν ότι η Demkina έκανε κάποιες σωστές παρατηρήσεις, όμως οι επικριτές υποστήριξαν ότι τα ευρήματα δεν ήταν αρκετά ισχυρά και δεν αποδείκνυαν την ύπαρξη πραγματικής «όρασης ακτίνων Χ».

Μετά από αυτή την αμφίσημη εικόνα, η επιστημονική κοινότητα κράτησε επιφυλακτική στάση. Η πιο γήινη εξήγηση ήταν ότι μπορεί να επρόκειτο για ψυχολογικό φαινόμενο ή για ασυνείδητη ερμηνεία εξωτερικών σημάτων, στάσης σώματος, λεπτομερειών στην εμφάνιση και άλλων ορατών στοιχείων, παρά για κάποια παραφυσική ικανότητα.

Παρά τον σκεπτικισμό, η ιστορία της Natasha Demkina δεν εξαφανίστηκε. Αντιθέτως, συνέχισε να προκαλεί ενδιαφέρον, ειδικά στον χώρο της παραψυχολογίας και των ανεξήγητων φαινομένων. Για όσους πιστεύουν στην ύπαρξη ασυνήθιστων ανθρώπινων δυνατοτήτων, η περίπτωσή της παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Σήμερα, η Demkina εξακολουθεί να συνδέεται με τον κόσμο της εξωαισθητηριακής αντίληψης και να παρουσιάζεται ως μια γυναίκα με μια ικανότητα που μοιάζει βγαλμένη από ιστορία υπερήρωα. Η επιστήμη, πάντως, δεν έχει αποδεχθεί ότι πρόκειται για πραγματική υπερφυσική δύναμη.

