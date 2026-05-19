Πόσα χρόνια κρατά πραγματικά ένα ψυγείο - Οι ειδικοί απαντούν

Ειδικοί αποκαλύπτουν τη μέση διάρκεια ζωής ενός ψυγείου και τα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι η συσκευή αρχίζει να χαλάει.

Το ψυγείο θεωρείται μία από τις πιο απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές σε κάθε σπίτι, καθώς λειτουργεί αδιάκοπα όλο το 24ωρο για να διατηρεί ασφαλή τα τρόφιμα και τα ποτά. Ωστόσο, όπως κάθε οικιακή συσκευή, έτσι και αυτό έχει συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, η οποία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών, ένα ψυγείο διαρκεί κατά μέσο όρο περίπου 12 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σοβαρά προβλήματα έως και 20 χρόνια, ενώ σε άλλες ενδέχεται να εμφανίσει βλάβες αρκετά νωρίτερα, ανάλογα με τη χρήση, τη συντήρηση αλλά και την ποιότητα κατασκευής.

Οι τεχνικοί επισημαίνουν ότι τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά εξελιγμένα μοντέλα, παρότι προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες, συχνά εμφανίζουν μικρότερη αντοχή στον χρόνο. Αυτό συμβαίνει επειδή διαθέτουν πιο σύνθετα συστήματα, όπως ενσωματωμένες παγομηχανές, οθόνες αφής και έξυπνες λειτουργίες, που αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης βλάβης.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να μην επιλέγουν αποκλειστικά με βάση την τεχνολογία ή την εμφάνιση, αλλά να δίνουν έμφαση στην αξιοπιστία της συσκευής και στις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού.

Καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής του ψυγείου παίζει η σωστή συντήρηση. Ο τακτικός καθαρισμός βοηθά στη σωστή κυκλοφορία του αέρα και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, ενώ σημαντικό θεωρείται και το καθάρισμα των πηνίων του συμπυκνωτή μία ή δύο φορές τον χρόνο. Παράλληλα, οι ειδικοί προτείνουν το ψυγείο να τοποθετείται μακριά από πηγές θερμότητας και να διαθέτει επαρκή αερισμό.

Υπάρχουν επίσης ορισμένα σημάδια που δείχνουν ότι η συσκευή αρχίζει να φθείρεται. Ασυνήθιστοι θόρυβοι, προβλήματα ψύξης, αλλοίωση τροφίμων ή υπερβολική θερμότητα στο πίσω μέρος της συσκευής μπορεί να υποδηλώνουν βλάβη στον συμπιεστή, στον θερμοστάτη ή στις τσιμούχες.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η έγκαιρη επισκευή μπορεί να παρατείνει τη ζωή της συσκευής. Όταν όμως οι βλάβες γίνονται συχνές και η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται αισθητά, τότε η αντικατάσταση του ψυγείου θεωρείται συχνά η πιο συμφέρουσα λύση.

