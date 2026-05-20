«Η νεκρή μου γυναίκα λαμβάνει κανονικά τη σύνταξή της»: Συνταξιούχος στην Κω ζητά να σταματήσουν να του βάζουν λεφτά (vid)

Μια απίθανη υπόθεση γραφειοκρατίας καταγγέλλει άνδρας από την Κω, που τρέχει σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια.

Μια απίθανη ιστορία γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «Live You» του ΣΚΑΪ, το μεσημέρι της Τετάρτης, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα από την Κω που, όπως καταγγέλλει, προσπαθεί να κάνει το αυτονόητο και δεν βρίσκει άκρη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά τον θάνατο της συζύγου του οι συντάξεις της συνέχισαν να καταβάλλονται κανονικά στον κοινό τους λογαριασμό. Μόνο που, αντί να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, όπως έχει συμβεί σε άλλες γνωστές υποθέσεις με συντάξεις αποθανόντων, ο ίδιος λέει πως κάνει ακριβώς το αντίθετο: ζητά να σταματήσουν οι πληρωμές.

Όταν η γραφειοκρατία δουλεύει... ανάποδα

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ακριβώς αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ακούσει για ανθρώπους που συνέχιζαν να εισπράττουν παράνομα χρήματα νεκρών συγγενών, εκμεταλλευόμενοι καθυστερήσεις ή κενά του συστήματος. Εδώ, όμως, ο άνδρας εμφανίζεται να προσπαθεί να εμποδίσει την καταβολή των χρημάτων και, όπως καταγγέλλει, να μη μπορεί.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή ο λογαριασμός είναι κοινός. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, ο ίδιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε τα χρήματα από τη δική του σύνταξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση που του δημιουργεί και οικονομικό και πρακτικό αδιέξοδο.

Ο άνδρας φέρεται να τρέχει διαρκώς ανάμεσα σε δικαστήρια και ΕΦΚΑ, προσπαθώντας να αποδείξει ότι δεν θέλει να κρατήσει χρήματα που δεν του ανήκουν. Αντί, όμως, η υπόθεση να λυθεί γρήγορα, ο ίδιος καταγγέλλει ότι συνεχίζει να ταλαιπωρείται, ενώ αναγκάζεται να πληρώνει και δικηγόρο για να μπορέσει να βρει το δίκιο του.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ