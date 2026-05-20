Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η μεταβλητότητα του jet stream κατά τη διάρκεια του χειμώνα μειώνεται σταδιακά
Το βορειοατλαντικό jet stream - ένα από τα βασικά «γρανάζια» του ευρωπαϊκού κλίματος, που καθορίζει την πορεία των καταιγίδων και των συστημάτων βροχών από τα δυτικά προς τα ανατολικά - φαίνεται πως αλλάζει συμπεριφορά εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό προκύπτει από νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications Earth & Environment και πραγματοποιήθηκε από διεθνή ερευνητική ομάδα με τη συμμετοχή του Πολυτεχνείου του Τορίνο, του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και του Πανεπιστημίου του Λιντς.
