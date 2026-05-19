Μετά από ενάμισι χρόνο οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου του ιδιοκτήτη της Mango για τη δολοφονία του πατέρα του.

Στο πλαίσιο πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας, συνελήφθη σήμερα ο Τζόναθαν Αντιτς, ο μεγαλύτερος γιος του ιδρυτή της εταιρείας Mango, Ισάκ Αντιτς. Ο ιδρυτής της γνωστής εταιρείας είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024, όταν έπεσε από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελώνη.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, η οποία ξεκίνησε από την εκδοχή του ατυχήματος και στράφηκε γρήγορα στο ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, ο γιος του επιχειρηματία δήλωνε αθώος.

Οι αντιφάσεις και οι υποψίες της αστυνομίας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2024, ο Τζόναθαν ήταν μόνος με τον 71χρονο πατέρα του, όταν ο τελευταίος έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι των Σπηλαίων Μονσεράτ, στην περιοχή της Βαρκελώνης. Αν και αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα, η μαρτυρία του γιου του δεν κρίθηκε πειστική και τροφοδότησε τις υποψίες των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου, ο Τζόναθαν Αντιτς έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν συμβάδιζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας.

Η κατάσταση αυτή ενισχύθηκε και από τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουθ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Η διαδρομή του Ισακ Αντιτς

Ο Ισακ Αντιτς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε στη Βαρκελώνη σε ηλικία 14 ετών. Εκεί ίδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ, ο οποίος αριθμεί 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

