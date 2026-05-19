Τραγωδία σε πάρκο άγριων ζώων στην Ινδία: Ελέφαντας καταπλάκωσε τουρίστρια έπειτα από καυγά και την σκότωσε (vid)

33χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στην Ινδία, όταν καταπλακώθηκε από ελέφαντα. Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου, την ώρα που το μεγαλόσωμο θηλαστικό «καυγάδιζε» με ένα άλλο μέλος της ομάδας του.

Η άτυχη γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, βρισκόταν μέσα στο νερό για να παρακολουθήσει τους ελέφαντες την ώρα που έκαναν το μπάνιο τους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δύο από τους ελέφαντες, ο Καντσάν και ο Μαρθάντα, έγιναν ξαφνικά επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το India Today, οι οδηγοί έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να ελέγξουν τα ζώα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε. Αποτέλεσμα ήταν ο ελέφαντας Μαρθάντα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη, η οποία παγιδεύτηκε από κάτω του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

A tourist woman was killed during an elephant bathing session at the popular Dubare safari camp in India



The 33-year-old visitor from Chennai became trapped between two elephants that suddenly started fighting in the river during a tourist attraction event.



According to… pic.twitter.com/xJziKxbsmw May 18, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πάρκο άγριων ζώων που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery. Το μέρος αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους ελέφαντες, όπως η σίτιση και το μπάνιο τους, οι οποίες γίνονται υπό την επίβλεψη οδηγών και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Εσουάν Καντρέ, εξέφρασε τη θλίψη του για το συμβάν και έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος. Παράλληλα, αξιωματούχοι του τμήματος δασών δήλωσαν ότι έχει ήδη ξεκινήσει λεπτομερής έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ πρόσθεσαν ότι είναι πιθανό να επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην τουριστική εγκατάσταση.

