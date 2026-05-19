Τραγωδία σε πάρκο άγριων ζώων στην Ινδία: Ελέφαντας καταπλάκωσε τουρίστρια έπειτα από καυγά και την σκότωσε (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Τραγικό θάνατο βρήκε 33χρονη τουρίστρια στην Ινδία, όταν πλακώθηκε από ελέφαντα ο οποίος καυγάδιζε με έναν άλλον.

33χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στην Ινδία, όταν καταπλακώθηκε από ελέφαντα. Το περιστατικό συνέβη σε πάρκο άγριων ζώων στην περιοχή Κοντάγκου, την ώρα που το μεγαλόσωμο θηλαστικό «καυγάδιζε» με ένα άλλο μέλος της ομάδας του.

Η άτυχη γυναίκα, όπως φαίνεται στο βίντεο, βρισκόταν μέσα στο νερό για να παρακολουθήσει τους ελέφαντες την ώρα που έκαναν το μπάνιο τους.

Από καυγά μεταξύ ελεφάντων πέθανε η 33χρονη τουρίστρια

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δύο από τους ελέφαντες, ο Καντσάν και ο Μαρθάντα, έγιναν ξαφνικά επιθετικοί και άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το India Today, οι οδηγοί έκαναν επανειλημμένες προσπάθειες να ελέγξουν τα ζώα, όμως η κατάσταση κλιμακώθηκε. Αποτέλεσμα ήταν ο ελέφαντας Μαρθάντα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στην 33χρονη, η οποία παγιδεύτηκε από κάτω του και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πάρκο άγριων ζώων που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Cauvery. Το μέρος αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με τους ελέφαντες, όπως η σίτιση και το μπάνιο τους, οι οποίες γίνονται υπό την επίβλεψη οδηγών και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Εσουάν Καντρέ, εξέφρασε τη θλίψη του για το συμβάν και έστειλε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος. Παράλληλα, αξιωματούχοι του τμήματος δασών δήλωσαν ότι έχει ήδη ξεκινήσει λεπτομερής έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ πρόσθεσαν ότι είναι πιθανό να επανεξεταστούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας στην τουριστική εγκατάσταση.

