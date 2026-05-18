Γυναίκα που παντρεύτηκε θανατοποινίτη περιγράφει τη στιγμή της εκτέλεσής του (vid)

Η Tiana Krasniqi παντρεύτηκε τον James Broadnax λίγες εβδομάδες πριν την εκτέλεσή του και περιέγραψε τις τελευταίες του στιγμές στο Τέξας.

Η Tiana Krasniqi, σύζυγος ενός θανατοποινίτη που είχε καταδικαστεί για διπλή δολοφονία στις ΗΠΑ, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τη στιγμή που είδε τον άνδρα της να εκτελείται με θανατηφόρα ένεση στο Τέξας.

Ο James Broadnax εκτελέστηκε στις 30 Απριλίου, σε ηλικία 37 ετών, αφού είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία των Stephen Swan, 26 ετών, και Matthew Butler, 28 ετών, έξω από μουσικό στούντιο στο Ντάλας το 2008. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν υπεύθυνος για τις δολοφονίες, ενώ η σύζυγός του δηλώνει πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να «καθαρίσει το όνομά του».

Ο γάμος λίγες εβδομάδες πριν την εκτέλεση

Η Krasniqi, από το νοτιοανατολικό Λονδίνο και απόφοιτη Νομικής, παντρεύτηκε τον Broadnax λίγες εβδομάδες πριν από την εκτέλεσή του, σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Livingston. Όπως είπε, και οι δύο ήλπιζαν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι η εκτέλεση θα μπορούσε να σταματήσει.

Στην τελετή αντάλλαξαν, όπως περιέγραψε, «πολύ βαθιούς όρκους» αγάπης και έκλαψαν, γνωρίζοντας ότι ο χρόνος τους ήταν πλέον ελάχιστος. «Προσπαθούσαμε να μη σκεφτόμαστε συνέχεια αυτό που ερχόταν και να απολαύσουμε τη στιγμή, αλλά δεν ήταν εύκολο», ανέφερε.

Ο Broadnax είχε καταδικαστεί το 2009, αφού, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, είχε ομολογήσει ότι «τράβηξε τη σκανδάλη» στη διάρκεια ληστείας που κατέληξε στις δύο δολοφονίες. Το περιστατικό έγινε μαζί με τον ξάδελφό του, Demarius Cummings, ο οποίος εκτίει ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με την υπόθεση, και οι δύο φέρονταν να βρίσκονταν υπό την επήρεια κάνναβης αναμεμειγμένης με PCP, γνωστό και ως «angel dust», μια ουσία που μπορεί να προκαλέσει παραισθήσεις.

Τον Μάρτιο, ο Cummings φέρεται να ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τις δολοφονίες, όμως οι προσφυγές του Broadnax για να αποφύγει την εκτέλεση απορρίφθηκαν.

Μιλώντας στην εκπομπή This Morning, η Krasniqi περιέγραψε τι συνέβη την ημέρα της εκτέλεσης. Όπως είπε, περίμενε σε έναν χώρο που αποκαλείται «hospitality house», μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να ειδοποιηθεί ότι έπρεπε να μεταβεί στη φυλακή.

«Περιμένεις σε κάτι σαν μικρή καφετέρια μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο και να σου πουν ότι τον έχουν δέσει και ότι οι οροί έχουν μπει στις φλέβες του», είπε. Στη συνέχεια, περιέγραψε τους διαδρόμους σαν νοσοκομειακούς και τον θάλαμο εκτέλεσης σχεδόν άδειο, με λίγες πτυσσόμενες καρέκλες στη γωνία.

Η στιγμή που τον είδε δεμένο στο φορείο

Όταν μπήκε στον χώρο, τον είδε μπροστά της, πίσω από ένα μεγάλο τζάμι, δεμένο στο φορείο. «Εκείνη τη στιγμή ούρλιαξα. Ο εγκέφαλός μου δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που έβλεπαν τα μάτια μου», είπε, χαρακτηρίζοντας την εικόνα «φρικτή».

Παρότι ανάμεσά τους υπήρχαν χοντρά τζάμια, η Krasniqi συνειδητοποίησε ότι ο σύζυγός της μπορούσε να την ακούσει. Όπως είπε, μιλούσαν ο ένας στον άλλον μέχρι το τέλος, κάτι που της έδωσε μια μικρή παρηγοριά, επειδή μπορούσαν να έχουν την τελευταία τους συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο. «Αλλά δεν ήταν αρκετό. Δεν υπάρχει ποτέ αρκετός χρόνος», ανέφερε.

Η 31χρονη μητέρα ενός παιδιού περιέγραψε επίσης ότι δυσκολεύτηκε να καταλάβει πώς έπρεπε να αντιδράσει εκείνη τη στιγμή. Μετά την εκτέλεση, είδε ξανά το σώμα του σε γραφείο τελετών, όπου μπόρεσε να τον αγγίξει για πρώτη φορά. Όπως είπε, δεν της επετράπη να τον αγγίξει όσο το σώμα του ήταν ακόμη ζεστό, καθώς οι υπεύθυνοι της είπαν ότι θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο αν είχε διαρρεύσει η θανατηφόρα ουσία.

Περιγράφοντας τις εβδομάδες μετά τον θάνατό του, η Krasniqi είπε ότι έχει χάσει βάρος, δεν κοιμάται, παθαίνει κρίσεις πανικού και βλέπει ξανά και ξανά εικόνες από την εκτέλεση. Όπως εξήγησε, για δύο χρόνια ζούσε με απόλυτη ένταση γύρω από την υπόθεση, περιμένοντας συνεχώς ένα τηλεφώνημα ή μια εξέλιξη. Όταν όλα τελείωσαν, έμεινε όχι μόνο το πένθος, αλλά και το κενό αυτής της έντασης.

Η ίδια λέει ότι σκοπεύει να δώσει εξετάσεις για να γίνει δικηγόρος και να συνεχίσει τον αγώνα της τόσο κατά της θανατικής ποινής όσο και για την αποκατάσταση του ονόματος του Broadnax. «Όταν παλεύεις για κάτι που το έχεις ζήσει από μέσα, ο αγώνας σου είναι διαφορετικός», είπε. «Η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη».

