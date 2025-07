Η ανατριχιαστική σύνδεση 34 δολοφόνων που κατέληξαν στην πτέρυγα για θανατοποινίτες από την παιδική τους ηλικία

Η εκτέλεση του Μάικλ Μπελ την περασμένη εβδομάδα αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την πτέρυγα για τους θανατοποινίτες.

Ο Μάικλ Μπελ είναι ο τελευταίος χρονικά κρατούμενος που εκτελέστηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκλονιστική σύνδεσή του με πολλούς άλλους θανατοποινίτες. Ο Μπελ εκτελέστηκε στις 14 Ιουλίου σε ηλικία 54 ετών και ο θάνατός του έχει πυροδοτήσει περισσότερες συζητήσεις για το παρελθόν του.

Ο κρατούμενος καταδικάστηκε σε θάνατο για δύο φόνους πριν από οκτώ χρόνια, αλλά ομολόγησε τρεις ακόμη. Κατά τη διάρκεια της δίκης του, η υπεράσπιση του Μπελ προσπάθησε να παρουσιάσει το παιδικό τραύμα που υπέστη ο Μπελ ως ελαφρυντικό στοιχείο, αλλά η πολιτεία της Φλόριντα υποστήριξε ότι οι βάναυσες δολοφονίες του δικαιολογούσαν ούτως ή άλλως τη θανατική ποινή που του επιβλήθηκε.

Η δύσκολη περίοδος του Μπελ

Ο Μάικλ Μπελ αποδείχθηκε ότι είχε άμεση σύνδεση με άλλους 34 δολοφόνους που καταδικάστηκαν σε θάνατο. Οι ειδικοί έχουν αναγκαστεί να κρίνουν κατά πόσο αυτή η κοινή εμπειρία συνέβαλε στις αποφάσεις που θα έπαιρναν αργότερα στη ζωή τους, οι οποίες θα τους οδηγούσαν στην καταδίκη σε θάνατο.

Όταν ο Μπελ ήταν 15 ετών, πέρασε έξι μήνες στο Dozier, ένα σχολείο αρρένων στη Μαριάνα της Φλόριντα, το οποίο υποστήριζε ότι επικεντρωνόταν στην αναμόρφωση των ανηλίκων, ενώ στην πραγματικότητα, όσοι φοιτούσαν στο σχολείο υπέφεραν από τεράστιες και συστηματικές περιόδους κακοποίησης.

Μια ανασκόπηση 14 μελετών που δημοσιεύθηκαν στο Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging το 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: η κακοποίηση μπορεί να διαταράξει και να επανασυνδέσει τις νευρωνικές οδούς που εμπλέκονται στην επίλυση προβλημάτων. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις που οδηγούν σε προβλήματα με τα συναισθήματα και την ενσυναίσθηση.

«Οι αναπτυξιακοί νευροεπιστήμονες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν δύο περίοδοι της ζωής κατά τις οποίες οι άνθρωποι είναι πολύ ευαίσθητοι στο περιβάλλον τους. Το πρώτο είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο της ζωής. Αλλά επικρατεί ολοένα και περισσότερο η άποψη ότι η εφηβεία είναι μια δεύτερη ευαίσθητη περίοδος», ανεφέρε νευροεπιστήμονας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια.

Η σύνδεση του Μπελ με άλλους 34 θανατοποινίτες

Μια έκθεση του Marshall Project αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 34 μαθητές που πέρασα από το σχολείο της Φλόριντα κατέληξαν στην πτέρυγα των μελλοθανάτων. Το ίδιο συνέβη και με 16 αγόρια που στάλθηκαν σε ένα ξεχωριστό σχολείο αρρένων με προβληματικό ιστορικό, το οποίο ονομαζόταν Okeechobee. Οι μαθητές και των δύο σχολείων πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνοι για 114 δολοφονίες μετά την παραμονή τους εκεί.

Σύμφωνα με την έκθεση, πολλά από τα παιδιά που βρέθηκαν στο Dozier ήταν δεμένα με ιμάντες και ξυλοκοπημένα μέχρι να αιμορραγήσουν ή να χάσουν τις αισθήσεις τους, ήταν αλυσοδεμένα για ώρες, δέχονταν σεξουαλικές επιθέσεις και στοιχημάτιζαν για το ποιος θα κέρδιζε σε έναν καβγά.

Η εκτέλεσή του αποτελεί ηθική αντίφαση

Πριν από την εκτέλεση του Μπελ, η εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού Floridians for Alternatives to the Denatic Penalty, εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τη μεταχείριση όσων βρίσκονται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων, παρά την παραδοχή κακοποίησης στο σχολείο.

«Η Πολιτεία της Φλόριντα τον έβαλε εκεί. Δηλαδή, τον έβαλαν σε εκείνο το χώρο όπου διέπραξε αυτό το έγκλημα και τώρα θα του πάρουν τη ζωή. Η ζωή του Μάικλ Μπελ εκτροχιάστηκε από το κράτος ως παιδί - και στη συνέχεια τερματίστηκε από το κράτος ως ενήλικας. Η εκτέλεσή του αποτελεί ηθική αντίφαση», ανέφερε.

