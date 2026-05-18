Οι 5 δουλειές που θεωρούνται «δουλειές φτωχών» αλλά πληρώνονται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δουλειά με πτυχίο

Η ιδέα ότι το πανεπιστήμιο εγγυάται οικονομική επιτυχία αμφισβητείται όλο και περισσότερο, καθώς παραδοσιακά επαγγέλματα εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση και υψηλά εισοδήματα.

Η παλιά βεβαιότητα ότι οι σπουδές στο πανεπιστήμιο οδηγούν σχεδόν αυτόματα σε οικονομική επιτυχία μοιάζει να χάνει έδαφος. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο φαίνεται πως ορισμένα παραδοσιακά επαγγέλματα, τα οποία η κοινωνία πολλές φορές υποτιμά ή θεωρεί «δουλειές για φτωχούς», μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερα εισοδήματα από αρκετές θέσεις που απαιτούν πανεπιστημιακό πτυχίο.

Το θέμα έβαλε ξανά στη συζήτηση ο επιχειρηματίας Mario Cozma, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, παρουσιάζοντας πέντε επαγγέλματα όπου υπάρχει πολλή δουλειά, αλλά λείπουν τα χέρια. Και αυτή ακριβώς η έλλειψη προσωπικού είναι που ανεβάζει την αξία τους στην αγορά.

Τα επαγγέλματα που έχουν δουλειά κάθε μέρα

Το πρώτο παράδειγμα που αναφέρει είναι ο ηλεκτρολόγος, τον οποίο συγκρίνει με τον δικηγόρο. Την ώρα που πολλοί απόφοιτοι Νομικής μπαίνουν σε μια αγορά γεμάτη ανταγωνισμό, με χαμηλούς μισθούς και δύσκολη επαγγελματική ανέλιξη, οι ηλεκτρολόγοι έχουν σχεδόν πάντα γεμάτο πρόγραμμα. Πρόκειται για μια δουλειά που δεν μπορεί εύκολα να περιμένει, ειδικά όταν υπάρχει βλάβη σε σπίτι, κατάστημα ή επιχείρηση.

Στην ίδια λογική κινείται και ο υδραυλικός. Οι ανάγκες είναι καθημερινές, οι βλάβες πολλές και οι επείγουσες κλήσεις δεν σταματούν. Από μια διαρροή μέχρι μια ζημιά σε μπάνιο ή κουζίνα, ο υδραυλικός είναι από τους επαγγελματίες που δύσκολα μένουν χωρίς δουλειά. Ο Cozma συγκρίνει αυτή την πραγματικότητα με την εικόνα των influencers, οι οποίοι μπορεί να έχουν προβολή στα social media, αλλά για τη μεγάλη πλειονότητα τα πραγματικά έσοδα είναι πολύ πιο περιορισμένα απ’ όσο φαίνεται προς τα έξω.

Ένα ακόμη επάγγελμα που ξεχωρίζει είναι ο συγκολλητής. Στον βιομηχανικό κλάδο, η ζήτηση παραμένει μεγάλη και οι αποδοχές μπορούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές, ειδικά όταν υπάρχει εμπειρία και εξειδίκευση. Ο επιχειρηματίας το αντιπαραβάλλει με επαγγέλματα όπως η αρχιτεκτονική, όπου πολλοί νέοι επενδύουν πέντε ή και περισσότερα χρόνια σπουδών, για να βρεθούν στη συνέχεια σε έναν κορεσμένο επαγγελματικό χώρο.

Στη λίστα βρίσκονται και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί οχημάτων. Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα αλλάζει, τα συνεργεία χρειάζονται ανθρώπους που ξέρουν πραγματικά τη δουλειά και ο καλός επαγγελματίας αποκτά γρήγορα σταθερή πελατεία. Όταν ο πελάτης μείνει ικανοποιημένος, επιστρέφει. Και σε αυτή τη δουλειά, η εμπιστοσύνη μετράει όσο λίγα πράγματα.

Το επάγγελμα που ο Cozma παρουσιάζει ως το πιο δυνατό της λίστας είναι ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός φορτηγού. Η έλλειψη οδηγών, ο σταθερός όγκος μεταφορών και η ανάγκη για συνεχή διακίνηση προϊόντων δημιουργούν μια αγορά με μεγάλες ευκαιρίες. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, όσοι μπουν σοβαρά στον κλάδο μπορούν να φτάσουν σε εισοδήματα από 4.000 έως 6.000 ευρώ τον μήνα.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ