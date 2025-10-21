Η απρόσμενη εξέλιξη με την Βρετανίδα γιαγιά που πέρασε 12 χρόνια σε φυλακή για θανατοποινίτες (vid)

Η ιστορία της 69χρονης Βρετανίδας που βρίσκεται 12 χρόνια σε φυλακή για θανατοποινίτες στην Ινδονησία της μετά την εμπλοκή της σε διακίνηση ναρκωτικών.

Μια γιαγιά από την Βρετανία έχει περάσει 12 χρόνια σε φυλακή για θανατοποινίτες στην Ινδονησία για υπόθεση ναρκωτικών. Η 69χρονη Lindsay Sandiford συνελήφθη τον Μάιο του 2012 έχοντας 5 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα στην επένδυση της βαλίτσας της. Η αξία των ναρκωτικών εκτιμήθηκε σε περίπου 1,6 εκατομμύρια λίρες.

Τότε, η Sandiford ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά από εγκληματική συμμορία που απείλησε να σκοτώσει τον γιο της. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2013 κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε θανατική ποινή στη νοτιοανατολική ασιατική χώρα.

Η ιστορία της Βρετανίδας γιαγιάς

Η Sandiford είναι μητέρα δύο παιδιών και πρώην γραμματέας νομικού γραφείου. Σύμφωνα με τη Mirror, η Sandiford είχε μετακομίσει στην Ινδία το 2012 , αφού εγκατέλειψε το ενοικιαζόμενο σπίτι της στο Cheltenham.

Συνελήφθη στις 19 Μαϊου 2012 όταν έφτασε στο Μπαλί από την Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, όταν οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και καταδικάστηκε σε θάνατο στην Ινδονησία το 2013.

Η γιαγιά ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά από εγκληματική συμμορία που απείλησε τους γιους της. Αργότερα είπε ότι της ζητήθηκε να μεταφέρει τα ναρκωτικά από έναν έμπορο αρχαιοτήτων και τον συνεργό του.

Η νομική της ομάδα υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό πίεση και ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα εκείνη την περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, οι εφέσεις της απορρίφθηκαν και στις 22 Ιανουαρίου 2013 καταδικάστηκε σε εκτέλεση δια τυφεκισμού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γιαγιά δήλωσε μεταμέλεια: «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη Δημοκρατία της Ινδονησίας και τον λαό της Ινδονησίας για τη συμμετοχή μου. Δεν θα είχα ποτέ εμπλακεί σε κάτι τέτοιο, αλλά οι ζωές των παιδιών μου κινδύνευαν και ένιωθα ότι έπρεπε να τα προστατεύσω».

Έκτοτε, η Sandiford βρίσκεται στις φυλακές Κερομπόκαν στο Μπαλί, ένα υψίστης ασφαλείας σωφρονιστικό ίδρυμα που έχει σχεδιαστεί για λιγότερους από 400 κρατούμενους, αλλά στεγάζει περίπου 1.000. Στη φυλακή, απέκτησε το παρατσούκλι «η γιαγιά» και λέγεται ότι δίδαξε σε άλλες κρατούμενες πλέξιμο.

Η τελευταία της επιθυμία

Μία συγκρατούμενή της είχε μιλήσει στο παρελθόν για την τελευταία επιθυμία της Sandiford. Η Heather Mack, η οποία εξέτιε ποινή 10 ετών για τη δολοφονία της μητέρας της, γνώρισε τη Sandiford στη φυλακή και είπε ότι ήταν απομονωμένη και δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη ζωή εκεί.

Η Mack δήλωσε: «Περνάει σχεδόν όλη την ημέρα μόνη στο κελί της και δεν συναναστρέφεται πολύ με άλλες κρατούμενες». Σύμφωνα με την ίδια, η Sandiford είχε μία επιθυμία: «Έχει πει ότι θέλει να πεθάνει».

Η γιαγιά φέρεται να είπε: «Δεν θα είναι πια κάτι δύσκολο για μένα να το αντιμετωπίσω. Δεν είναι ο θάνατος που θα επέλεγα, αλλά ούτε θα διάλεγα να πεθάνω βασανιστικά από καρκίνο».

Το 2015, φαινόταν ότι ο χρόνος της στη φυλακή πλησίαζε στο τέλος, καθώς έγραψε μια συγκινητική επιστολή στη Mail on Sunday: «Η εκτέλεσή μου είναι επικείμενη, και ξέρω ότι μπορεί να πεθάνω οποιαδήποτε στιγμή τώρα. Μπορεί να με πάρουν αύριο από το κελί μου».

Η απρόσμενη τελευταία εξέλιξη

Μετά από 12 χρόνια στη θανατική ποινή, η Sandiford έλαβε χάρη και θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ η αλλαγή στη νομοθεσία της Ινδονησίας της έδωσε ελπίδες για πρόωρη αποφυλάκιση το περασμένο καλοκαίρι, τελικά ήταν μια συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων που οδήγησε στον επαναπατρισμό της.

Ένας αξιωματούχος της ινδονησιακής κυβέρνησης δήλωσε: «Η πρακτική συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα. Η μεταφορά θα γίνει αμέσως μόλις συμφωνηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες».

Η Sandiford πρόκειται να απελευθερωθεί μαζί με τον Βρετανό πολίτη Shahab Shahabadi.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ