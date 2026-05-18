Ειρωνικό τουρκικό δημοσίευμα για το Αιγαίο: «Σε πόσα νησιά της Ελλάδας θα την "πέσουμε";»

Η Milliyet επαναφέρει τη συζήτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με ειρωνείες για τα ελληνικά νησιά και αιχμές κατά της Αθήνας.

Νέα παρέμβαση στον τουρκικό δημόσιο διάλογο για το Αιγαίο και τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» έκανε η Milliyet, με άρθρο του Οζάι Σεντίρ και τίτλο «Σε πόσα νησιά της Ελλάδας θα “την πέσουμε”;». Το δημοσίευμα επιχειρεί, με ειρωνικό ύφος, να απαντήσει στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην Ελλάδα για το υπό συζήτηση τουρκικό νομοσχέδιο και τις αναφορές σε 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο.

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι στην Αθήνα επικρατεί υπερβολική ανησυχία για ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως λέει η τουρκική πλευρά, δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη πλήρως. Παράλληλα, κατηγορεί Έλληνες ευρωβουλευτές, την ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ότι αντέδρασαν χωρίς να γνωρίζουν το ακριβές περιεχόμενο του σχεδίου νόμου.

Η ειρωνεία για τις 152 νησίδες

Στο άρθρο της Milliyet γίνεται ειδική αναφορά στο σενάριο ότι η Τουρκία, μέσω της «Γαλάζιας Πατρίδας», θα μπορούσε να εντάξει στη δική της σφαίρα επιρροής 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες. Ο Σεντίρ σχολιάζει ειρωνικά ότι «δεν μας φτάνουν 152» και πως, αν η Τουρκία «παρασυρθεί», θα μπορούσε δήθεν να φτάσει στα «500 ή 600» νησιά και βραχονησίδες.

Στη συνέχεια, πάντως, επιχειρεί να υποβαθμίσει τις ελληνικές ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται, με τον νόμο που ετοιμάζει, να «καταλάβει» ούτε 152 ούτε 15 νησιά. Πίσω όμως από αυτή την προσπάθεια να παρουσιαστεί το θέμα ως ελληνική υπερβολή, το άρθρο επαναφέρει βασικές τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο και εμφανίζει την Τουρκία ως χώρα που απλώς προστατεύει τα δικαιώματά της.

Η Milliyet στρέφει τα πυρά της και κατά της Ελλάδας για τις αλλαγές που έγιναν το 2011 στη νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες. Ο Τούρκος αρθρογράφος υποστηρίζει ότι η Αθήνα τότε «έριξε βενζίνη στη φωτιά» σε Αιγαίο και Μεσόγειο, επιχειρώντας, όπως ισχυρίζεται, να αγνοήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας ως παράκτιου κράτους.

Στο ίδιο πλαίσιο, επιμένει ότι το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Άγκυρα θα είναι «απολύτως σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο» και δεν θα έχει επεκτατικό χαρακτήρα. Η διατύπωση αυτή κινείται στη γνωστή γραμμή της τουρκικής επιχειρηματολογίας, η οποία παρουσιάζει τις μονομερείς θέσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως δήθεν αμυντική στάση απέναντι στην Ελλάδα.

Στο στόχαστρο μπαίνει ξανά και το Καστελλόριζο. Η Milliyet επαναλαμβάνει το τουρκικό επιχείρημα ότι το νησί βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές και μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα, αμφισβητώντας τη δυνατότητά του να παράγει εκτεταμένη υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στον λεγόμενο χάρτη της Σεβίλλης, τον οποίο η Άγκυρα απορρίπτει συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει νομική ισχύ και δεν δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δημοσίευμα δεν περιορίζεται στις θαλάσσιες ζώνες. Επαναφέρει και την πάγια τουρκική θέση για τον ελληνικό εναέριο χώρο, υποστηρίζοντας ότι οι αναφορές περί παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με την τουρκική επιχειρηματολογία, το πρόβλημα προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στα 6 ναυτικά μίλια των ελληνικών χωρικών υδάτων και στα 10 ναυτικά μίλια του ελληνικού εναέριου χώρου.

Η παρέμβαση της Milliyet έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο κύμα τουρκικών δημοσιευμάτων για τη «Γαλάζια Πατρίδα». Τουρκικά μέσα παρουσιάζουν το υπό προώθηση νομοσχέδιο ως εργαλείο για τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων διεκδικήσεων της Άγκυρας, με αναφορές σε υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, χωρικά ύδατα, ενεργειακές δραστηριότητες και θαλάσσιες έρευνες.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Milliyet είναι ότι το άρθρο εμφανίζεται να καθησυχάζει πως η Τουρκία δεν πρόκειται να «καταλάβει» ελληνικά νησιά, ενώ την ίδια στιγμή αναπαράγει σχεδόν όλο το πακέτο των τουρκικών αιτιάσεων κατά της Ελλάδας. Αμφισβητείται η ελληνική θέση για τις θαλάσσιες ζώνες, μειώνεται η επήρεια του Καστελλόριζου, απορρίπτεται ο χάρτης της Σεβίλλης και επανέρχεται το ζήτημα του εναέριου χώρου.

Έτσι, το άρθρο λειτουργεί διπλά. Από τη μία επιχειρεί να εμφανίσει τις ελληνικές αντιδράσεις ως υπερβολικές, από την άλλη όμως ενισχύει το αφήγημα πάνω στο οποίο βασίζεται η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο. Και αυτό δείχνει ότι η συζήτηση για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν μένει μόνο σε τηλεοπτικά πάνελ ή αναλύσεις, αλλά περνά πλέον και στην αρθρογραφία μεγάλων τουρκικών εφημερίδων.

