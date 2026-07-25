Ακίνητα: Οι πιο προσιτές περιοχές της Αττικής για αγορά: Ένας μεσίτης αποκαλύπτει τους δήμους «αουτσάιντερ»

Με την αγορά για τα ακίνητα να έχει «κλείσει» τις πύλες της στον μέσο Έλληνα πολίτη, υπάρχουν ακόμα περιοχές που δεν είναι απαγορευτικό να βρεις το δικό σου σπίτι.

Με την αγορά για τα ακίνητα να έχει «κλείσει» τις πύλες της στον μέσο Έλληνα πολίτη, του οποίου οι επιλογές συνεχώς περιορίζονται είτε στην κληρονομιά είτε στην ενοικίαση, η αγορά σπιτού μπορεί να φαντάζει «οπτασία».

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο του «gentrification» δηλαδή του κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού των κατώτερων στρωμάτων, λόγω της ύφεσης στην αγορά και της εισροής ξένου κεφαλαίου, είναι γνωστή μάστιγα στο αθνηναϊκό κέντρο.

Έχει χαθεί όμως κάθε ελπίδα για έναν άνθρωπο που ευελπιστεί να αγοράσει το δικό του σπίτι; Όχι εντελώς. Με το Reader, μιλήσαμε στον ειδικό στα μεσιτικά, κ. Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, για να μας δώσει μία πιο σφαιρική εικόνα της αγοράς.

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