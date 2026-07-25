Βάσεις Πανελλήνιες: Οι 10 πιο περιζήτητες σχολές των υποψηφίων

Ανέβηκαν οι βάσεις σε Πολυτεχνεία και Πληροφορική. Αυξημένη ζήτηση σε στρατιωτικές σχολές. ανελλαδικές Εξετάσεις 2026 .

Aνοδο βάσεων στις πολυτεχνικές σχολές και τις σχολές Πληροφορικής, «στροφή» υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές και κενές θέσεις σε αρκετά τμήματα είναι μερικά από τα κομμάτια του παζλ που συνθέτουν την εικόνα των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και των βάσεων εισαγωγής, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων: ποια ήταν τα τμήματα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες προτιμήσεις, αλλά και ποια ήταν τα τμήματα που δηλώθηκαν πρώτα σε προτίμηση από τους περισσότερους επιτυχόντες.

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