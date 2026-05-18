Ντουμπάι: Άνοιξε η πρώτη 24ωρη ιδιωτική παραλία μόνο για γυναίκες - Τι προσφέρει

Το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρη λειτουργία, πλήρως γυναικείο προσωπικό και αυστηρά μέτρα ιδιωτικότητας.

Το Ντουμπάι προχώρησε στα εγκαίνια μιας πρωτοποριακής παραθαλάσσιας εγκατάστασης, της πρώτης ιδιωτικής παραλίας στον κόσμο που λειτουργεί αποκλειστικά για γυναίκες όλο το 24ωρο.

Η παραλία Al Mamzar Beach βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης και έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και άνεση σε γυναίκες κατοίκους αλλά και τουρίστριες.

Ο χώρος είναι περιφραγμένος και εξοπλισμένος με σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, ενώ η λήψη φωτογραφιών απαγορεύεται αυστηρά. Όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων ναυαγοσωστών και ομάδων ασφαλείας, αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον απόλυτης ιδιωτικότητας.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει επίσης υποδομές αναψυχής, όπως παιδική χαρά, ενώ η πρόσβαση επιτρέπεται και σε αγόρια κάτω των έξι ετών, εφόσον συνοδεύονται από τη μητέρα τους.

Το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανάπλασης των παραλιακών ζωνών του Ντουμπάι, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, που στοχεύουν στην ενίσχυση του τουρισμού και στην αναβάθμιση των δημόσιων χώρων.

Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης, η νέα παραλία σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος προορισμός που επιτρέπει την κολύμβηση ημέρα και νύχτα, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα φωτισμού και ασφάλειας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ντουμπάι να ενισχύσει τις εξειδικευμένες τουριστικές εμπειρίες, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μέσα από έργα υψηλής αισθητικής και τεχνολογικής υποδομής.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ