UP FM Festival: Να γιορτάζουν οι φοιτητές…

Στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα, οι φοιτητές διοργανώνουν (στις 23/5), για 4η χρονιά, το UP FM Festival. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η τέχνη να είναι μαζική και ελεύθερη. Το ίδιο και η γνώση, η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο. Να μην υπάρχουν ταξικοί φραγμοί και ατελείωτες εξετάσεις που διαλύουν οικογένειες. Οι φοιτητές να εκφράζονται ελεύθερα, να αντιστέκονται στη βαρβαρότητα και να μην αφήνουν τις συνειδήσεις σε καταστολή. Και οι φοιτητές να κάνουν τα πάντα με τον τρόπο τους, μακριά από καθοδήγηση και σύνδεση με εξουσιαστές-καταπιεστές. Οι φοιτητές να δίνουν σε όλους αυτό που σκέφτονται, πράττουν, φτιάχνουν, συνθέτουν. Γι’ αυτό η πολιτική πράξη δεν πρέπει να έχει δεσμά και μπλε στολές απέναντι. Γι’ αυτό η ζύμωση η κοινωνική και η διαλεκτική να γίνεται ανεμπόδιστα και το φοιτητικό κίνημα να πετάει έξω φασίστες και ρουφιάνους. Και όταν θέλει να γιορτάζει και να μοιράζει τη χαρά σε όλον τον ευαίσθητο και δημοκρατικό κόσμο.

Το DIY πνεύμα ορίζει τη δράση και την αντιβία απέναντι σε αυτήν του συστήματος και φεστιβάλ όπως το UP FM πραγματώνουν την έννοια της αλληλεγγύης, της συμπόρευσης, της συμπερίληψης. Η νέα γενιά μιλά μέσα και έξω από τα πανεπιστημιακά τείχη και στην Πάτρα διοργανώνει (στις 23/5), για 4η χρονιά , το φεστιβάλ που έχει να προσφέρει αγνή και αληθινή ψυχαγωγία, ελεύθερα, χωρίς εισιτήριο. Να πάτε και θα βγείτε κερδισμένοι.

Φοιτητές, καθηγητές, εργαζόμενοι



Η όλη φάση διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από τους φοιτητές και τους καθηγητές ή εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Πατρών που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM της Πάτρας. Εκεί στη Δύση λοιπόν, στη δυτική Πελοπόννησο και στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, θα πάτε και εισπράξετε το ελεύθερο πνεύμα των διοργανωτών, τη γενναιοδωρία τους, την έντιμη προσπάθειά τους. Και σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλλουν καθοριστικά οι Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic και Cilia Katrali. Ο μοναδικός στο είδος του Φοίβος, ξεχωριστός τραγουδοποιός, ο δυναμικός ράπερ και η ξεχωριστή εκπρόσωπος της indie σκηνής.

Μια πολιτιστική κίνηση που διοργανώνεται από τα κάτω έχει πάντα ενδιαφέρον. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η ψυχαγωγία, η γνωριμία, η συνύπαρξη, η δημιουργία νέων ομάδων και η ενίσχυση των παλιών. Σκοπός δεν είναι μόνο κάποιες ώρες εκτόνωσης, αλλά και η εδραίωση του μηνύματος ότι στην πόλη, στην Πάτρα, υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν περιορίζεται σε φτηνές πίστες και δήθεν πανηγύρια.

UP FM Festival. Ό, τι πρέπει να ξέρεις πριν έρθεις



Είναι το φεστιβάλ που διοργανώνεται από τους φοιτητές που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM, και έχει γίνει πλέον ένα ετήσιο ραντεβού στην πόλη και ένα event για το οποίο όλοι ανυπομονούν.

Σίγουρα το είχες ακούσει πέρσι, με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό, τους Super Stereo και πολλά άλλα ονόματα, ξεπέρασε συνολικά τα 4000 άτομα σε προσέλευση στο διήμερο. 3 χρονιές, κάθε φορά και πιο δυνατό, check it out.

Ξέρεις πηγαίνοντας ότι θα ζήσεις μια βραδιά με αυθεντική ενέργεια, πολυσυλλεκτικό line up, πρόταση, χορό, χρώματα και θα είσαι και εσύ μέρος ενός κοινού παλμού στην καρδιά της πόλης. Στο UP FM FESTIVAL θα τα βρεις όλα και θα κολλήσεις. Και θα τα βρεις φυσικά όλα στημένα DIY από φοιτητές.

Φέρε τον φίλο σου, τη φίλη σου, τον σκύλο σου, τη μάνα σου, τον γείτονα σου, φέρε εσένα με την καλύτερη σου διάθεση και όλα τα άλλα τα έχουμε φροντίσει εμεις. Το UP FM FESTIVAL σε θέλει εκεί, όπου κι αν είσαι, όπως ακριβώς είσαι!

INFO

UP FM FESTIVAL

23 ΜΑΪΟΥ 2026

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

STOLEN MIC

CILIA KATRALI

ΚΗΠΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ, ΠΑΤΡΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Artwork: Επαμεινώνδας Κωνσταντόπουλος

Photo Credits: Θάνος Μπάρλος

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

