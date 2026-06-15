Κώστας Τριανταφυλλίδης: Μια μαγική νύχτα κάτω από τον αττικό ουρανό

Το «Ένα όνειρο, μια ιστορία» επιστρέφει με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια στο Κηποθέατρο Παπάγου.

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένας τραγουδιστής με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού, παρουσιάζει ξανά αυτό το καλοκαίρι, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, ένα ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο Ένα όνειρο, μια ιστορία. Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης που υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.