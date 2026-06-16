Το «Φευ» του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου κυκλοφορεί από την Inner Ear

Το «Φευ» του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου κυκλοφορεί σε βινύλιο και digital album τον Ιούνιο του 2026 από την Inner Ear.

Το «Φευ» είναι το πειραματικό μουσικό project του Αριστομένη Θεοδωρόπουλου (εικαστικού και μέλους του ηλεκτρονικού duo Valisia Odell), το οποίο γεννήθηκε το 2018 και επιστρέφει φέτος με το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ του.

Ο δίσκος άρχισε να διαμορφώνεται το 2020, την περίοδο της καραντίνας. Το αρχικό όραμα ήταν ένας instrumental ambient δίσκος και τα πρώτα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν αποτέλεσαν τελικά τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκαν στην πορεία ο ρυθμός, οι μελωδίες και οι στίχοι.

Συνεχίζει να συνδυάζει ηλεκτρονικούς και industrial ήχους, field recordings, ανατολίτικα και παραδοσιακά εγχώρια στοιχεία, ενώ για πρώτη φορά ενσωματώνει φυσικά ντραμς από τον Γιάννη Βούλγαρη (Bazooka, $oft $kull κ.ά.), κιθάρες από τον Αράμ Μπαρσουμιάν και τη φωνή της Σοφίας Σαρρή στο κομμάτι «Εκεί».

Μέσα από τις ηλεκτρονικές ατμόσφαιρες άρχισε να αναδύεται ένας αποκαλυπτικός κόσμος και μια ρυθμική πάλη μεταξύ ανθρώπου και μηχανής - μυσταγωγική, με λόγο εμμονικό, ευάλωτο και ταυτόχρονα ισχυρό. Η ταυτότητα του αφηγητή παραμένει ρευστή: ταυτόχρονα θύτης και θύμα. Μια τελετουργία, μια επίκληση προς μια θεότητα ή έναν έρωτα που, όπως δημιουργεί, έτσι και καταστρέφει.

Ο δίσκος ολοκληρώθηκε και μπήκε για σχεδόν πέντε χρόνια στο συρτάρι - μέχρι τώρα. Ίσως την κατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν το τέλος του κόσμου.

Κυκλοφορεί σε βινύλιο και digital album τον Ιούνιο του 2026 από την Inner Ear.

Ποιος είναι ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος

Ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος είναι εικαστικός και μουσικός, ενεργός στην αθηναϊκή σκηνή από το 2010. Υπήρξε μέλος των Phoenix Catscratch, ιδρυτής των Father Breath και βασικός συνεργάτης των Strawberry Pills - σε όλα μαζί με τη Βαλίσια, με την οποία δραστηριοποιούνται σήμερα ως το electronic duo Valisia Odell.

Το ΦΕΥ αποτελεί το προσωπικό του μουσικό project, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τη ζωγραφική του πρακτική. Το αρχικό όραμα ήταν η δημιουργία ενός αυτόνομου σύμπαντος - ενός ζωντανού οργανισμού που αποκτούσε μορφή μέσα από την εικόνα και τον ήχο. Το 2018 το project παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μέσα από την πρώτη του ατομική έκθεση και τη δισκογραφική κυκλοφορία «ΕΔΩ», αποτελούμενη από επτά πίνακες και επτά κομμάτια, όπου το καθένα λειτουργούσε ως προέκταση του άλλου.

Η ιδέα για τον δεύτερο δίσκο ήταν αρχικά να συνεχίσει την ίδια λογική. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ζωγραφική και ήχος ακολούθησαν διαφορετικές πορείες και το ΦΕΥ εξελίχθηκε σε ένα αποκλειστικά μουσικό project. Παρ’ όλα αυτά, κοινές θεματικές και αναφορές ανάμεσα στη ζωγραφική και τη μουσική παρέμειναν εμφανείς στα έργα της τρίτης ατομικής του έκθεσης, «ΗΧΩ», το 2021 - έργα που δημιουργήθηκαν παράλληλα με το υλικό του δεύτερου δίσκου.

Ο δεύτερος, ομότιτλος δίσκος του ΦΕΥ ολοκληρώθηκε το 2021 και παρέμεινε στο συρτάρι για σχεδόν πέντε χρόνια, μέχρι την κυκλοφορία του από την Inner Ear το 2026.

DIM.