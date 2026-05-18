Ο Στέλιος Τσουκιάς στο Gazzetta: «Για μένα, το ροκ δεν είναι μόνο ήχος. Είναι στάση ζωής»

Ο Στέλιος Τσουκιάς ζει και αναπνέει ροκ! Στις 21 Μαΐου, στο «Ίλιον Plus», θα παρουσιάσει τον νέο του δίσκο «Στη Δύση». Να είστε εκεί!

Το ροκ είναι έννοια συμπεριληπτική, πολύπλευρη, προσωπική και συλλογική την ίδια στιγμή. Η ροκ μουσική είναι το έναυσμα και η κουλτούρα που έφτιαξε και φτιάχνει, η στάση ζωής για κάποιους, για πολλούς, πάρα πολλούς. Σε αυτούς ανήκει ο Στέλιος Τσουκιάς και στις 21 Μαΐου, στο «Ίλιον Plus», θα δώσε και γαμώ τα σόου το παλικάρι. Σόου όπως πρέπει, ε; Όχι απλά εντυπώσεις, φρου φρου και αρώματα. Ο μάγκας θα δώσει την αλήθειά του, τα «λάθη» του, τα πάθη του και τις συνεργασίες με τους ωραίους τύπους που θα τον συνοδεύσουν στη σκηνή. Μαζί με την μπάντα του, και τους καλεσμένους του, θα δώσει ένα αυθεντικό ροκ πρόγραμμα που υπόσχεται να ξεσηκώσει όποιον το ζήσει. Λίγο πριν το live δέχτηκε να μας μιλήσει και τον ευχαριστούμε.



Οι live εμφανίσεις είναι για τον καλλιτέχνη το ταξίδι και ο προορισμός του;

Νομίζω είναι το σημείο που όλα κουμπώνουν. Στο στούντιο είσαι μόνος σου, γράφεις, ψάχνεις, αμφιβάλλεις. Είναι μια πολύ εσωτερική διαδικασία. Στη σκηνή όμως κάτι αλλάζει. Τα τραγούδια παύουν να σου ανήκουν με τον ίδιο τρόπο. Μπαίνει ο κόσμος μέσα σε αυτά. Εκεί γίνεται η μετάβαση από κάτι προσωπικό σε κάτι κοινό. Και κάπου εκεί, για λίγο, νιώθεις ότι αυτό που έφτιαξες, πέρα από τη στιγμή της δημιουργίας, βρίσκει άλλο έναν λόγο που υπάρχει.

Τι πιστεύεις ότι θα νιώσει το κοινό στο «Ίλιον Plus» στις 21/5;

Δεν θέλω να πω κάτι μεγάλο. Θα ήθελα όσοι έρθουν να φύγουν πιο «ανοιχτοί»,

να έχουν πάρει κάποιες στιγμές μαζί τους. Ο δίσκος ξεκινά από έναν εγκλωβισμό και φτάνει σε μια ανάγκη για υπέρβαση. Αν αυτό περάσει έστω και λίγο στη σκηνή, τότε κάτι θα έχει γίνει.

Εκτός από την προσέλευση του κόσμου, τι άλλο καθιστά ένα live επιτυχημένο;

Η στιγμή που χάνεται ο έλεγχος. Όχι με την έννοια του χάους, αλλά όταν παύεις να σκέφτεσαι αν «παίζεις σωστά» και απλά είσαι μέσα σε αυτό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος.

«Όταν είσαι πραγματικά μέσα σε αυτό που παίζεις, κάτι περνάει»

Όταν παίζεις live, σκέφτεσαι τον ακροατή που έχεις κερδίσει ή αυτόν που πρέπει να κερδίσεις;

Αν αρχίσω να σκέφτομαι έτσι, συνήθως σημαίνει ότι έχω ήδη φύγει από τη στιγμή. Στη σκηνή προσπαθώ να είμαι όσο πιο παρών γίνεται. Να μην σκέφτομαι αν «αρέσει», αν «δουλεύει», αν «κερδίζω κάποιον». Αυτά μπαίνουν στη μέση και σε μπλοκάρουν. Όταν είσαι πραγματικά μέσα σε αυτό που παίζεις, κάτι περνάει. Και όποιος είναι να συνδεθεί, θα συνδεθεί. Δεν γίνεται αλλιώς.

Μια ροκ live εμφάνιση τι απαιτεί;

Να εκτεθείς. Όχι με την έννοια του «κάνω ένα show», αλλά με την έννοια ότι ανεβαίνεις εκεί χωρίς πολλά φίλτρα. Δεν σε νοιάζει τόσο να είναι τέλειο, να είναι αληθινό σε νοιάζει. Υπάρχουν στιγμές που κάτι «σπάει», που φεύγει λίγο από τον έλεγχο… Και πολλές φορές αυτές είναι οι πιο δυνατές, γιατί εκεί δεν παίζεις έναν ρόλο. Για μένα, το ροκ δεν είναι μόνο ήχος. Είναι στάση ζωής. Είναι αυτό που έλεγε και ο Kurt Cobain, ότι δεν έχει νόημα να προσπαθείς να είσαι κάτι που δεν είσαι πάνω στη σκηνή, γιατί ο κόσμος το καταλαβαίνει αμέσως. Ή, πιο κοντά σε εμάς, ο Παύλος Σιδηρόπουλος που έλεγε ότι το ροκ είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μουσική. Και νομίζω εκεί βρίσκεται όλο. Στο πόσο αληθινά στέκεσαι εκεί πάνω με ό,τι κουβαλάς. Αν συμβεί αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.

Ποιο μουσικό στοιχείο χαρακτηρίζει τον νέο σου δίσκο «Στη Δύση»;

Έχει μια ένταση που δεν είχα δουλέψει τόσο πριν. Είναι πιο ηλεκτρικός δίσκος, με τις κιθάρες μπροστά και μια πιο άμεση ενέργεια. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα ήχου. Υπάρχει μια διαδρομή μέσα στον δίσκο. Ξεκινάει από κάτι πιο κλειστό, πιο εσωτερικό, και σιγά σιγά ανοίγει. Σαν να αλλάζει το σημείο απ’ όπου βλέπεις τα πράγματα. Λιγότερη ανάλυση, περισσότερες εικόνες και κίνηση.

«Έχω ήδη ξεκινήσει να ηχογραφώ τα επόμενα τραγούδια»

Ποιος στίχος του δίσκου σε εκφράζει περισσότερο;

«Μόνος αναπνέω στη Δύση». Γιατί εκεί συμπυκνώνεται όλο το συναίσθημα του δίσκου. Είναι εκείνη η στιγμή που μένεις μόνος σου, χωρίς θόρυβο, χωρίς περισπασμούς, και αρχίζεις να βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Δεν είναι απαραίτητα εύκολο, αλλά είναι ειλικρινές. Και κάπως από εκεί ξεκινάει μια αλλαγή.

Μαζί σου επί σκηνής οι Λαμπρινή Γρηγοριάδου, Πάνος Γκίνης, Ιάσονας Οικονόμου, Πρόδρομος Μυστακίδης. Opening act ο Θάνος Σαρίγγελος. Τι πιστεύεις ότι θα δώσουν σε σένα και στο live και τι θα δώσεις εσύ σε αυτούς;

Για μένα όλα ξεκινούν από τη χημεία. Μπορεί να είσαι πολύ καλός μουσικός, αλλά αν δεν υπάρχει σύνδεση μέσα στη μπάντα, αυτό φαίνεται αμέσως στη σκηνή. Και όταν υπάρχει, επίσης φαίνεται χωρίς να χρειάζεται να το εξηγήσεις. Με αυτά τα παιδιά δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε παίξει μαζί, έχουμε περάσει χρόνο στη σκηνή, έχουμε δοκιμαστεί. Με τη Λαμπρινή γράψαμε μαζί τον δίσκο, οπότε υπάρχει ήδη μια κοινή γλώσσα και μια κοινή αισθητική. Με τον Πρόδρομο και τον Ιάσονα παίζουμε πάνω από τρία χρόνια, έχουμε χτίσει μια σταθερή βάση. Και ο Πάνος, ως η πιο πρόσφατη προσθήκη, έφερε έναν πιο ωμό, ηλεκτρικό χαρακτήρα που έδεσε πολύ φυσικά με το υπόλοιπο σχήμα. Είναι όλοι εξαιρετικοί μουσικοί, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πιστεύουν σε αυτό που παίζουμε. Γουστάρουν τα τραγούδια και αυτό αλλάζει τελείως την ενέργεια. Εγώ τους δίνω τον κόσμο του δίσκου, όπως τον έχω ζήσει και τον έχω γράψει. Κι αυτοί μου δίνουν χώρο να τον δω αλλιώς, τον μετακινούν, τον κάνουν να αναπνέει κάθε φορά διαφορετικά. Είναι μια συνεχής ανταλλαγή. Όσο για τον Θάνο Σαρίγγελο που ανοίγει το live, χαίρομαι πολύ που θα είναι μαζί μας. Έχει έρθει πρόσφατα από τη Θεσσαλονίκη, γράφει τα δικά του τραγούδια με πολύ ωραία αισθητική και έναν καθαρό τρόπο έκφρασης. Μου αρέσει να ξεκινούν οι βραδιές με κάτι που έχει προσωπικότητα και νομίζω ταιριάζει πολύ με αυτό που θα ακολουθήσει.

Μετά απ’ αυτό το live ετοιμάζεις κάτι άλλο;

Έχω ήδη ξεκινήσει να ηχογραφώ τα επόμενα τραγούδια — έναν νέο κύκλο, όπου γράφω τη μουσική πάνω σε στίχους διαφορετικών στιχουργών, με πιο αυτοτελείς, αφηγηματικές ιστορίες. Κάποια από αυτά θα τα δοκιμάσουμε και ζωντανά στο ΙΛΙΟΝ την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, το μυαλό μου είναι για την ώρα στο live. Έχει περάσει ένας χρόνος από το τελευταίο μας στην Αθήνα και είναι η πρώτη φορά που θα παίξω ολόκληρο τον δίσκο ζωντανά, μαζί με τραγούδια από την προηγούμενη διαδρομή μου. Οπότε αυτό είναι το βασικό τώρα. Τα υπόλοιπα θα έρθουν στην ώρα τους.

Σε ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

Στέλιος Τσουκιάς live στο ΙΛΙΟΝ plus [Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα]

Στις 21/5

Συντελεστές

Λαμπρινή Γρηγοριάδου - ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, φωνητικά

Πάνος Γκίνης - ηλεκτρική κιθάρα

Ιάσονας Οικονόμου - μπάσο, φωνητικά

Πρόδρομος Μυστακίδης – τύμπανα

Σταύρος Γεωργιόπουλος – ηχοληψία

Opening act: Θάνος Σαρίγγελος

Εισιτήρια: ΕΔΩ [στο ταμείο είναι 13 ευρώ]

