Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος στο Gazzetta: «Δεν προσπαθούμε να χωρέσουμε σε ταμπέλες ή trends»

Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενεργούν «Ακομπλεξάριστα» (το ανανεωμένο τους project) και στις 5 Ιουνίου θα παίξουν live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Ρε μάγκα, πιάσε ένα τραγούδι άφιλτρο, περιποιημένο, με ωραίο χαρμάνι να γουστάρουμε, να νιώσουμε τι σημαίνει αλήθεια και τι να τα λες «Ακομπλεξάριστα». Το αίτημα ικανοποιήθηκε άμεσα, όμορφα, ωραία, σένια και μετρημένα. Το αλάνι που ζήτησε το αυθεντικό, αυτό που το ακούς και γουστάρεις, πήρε δύο καλλιτέχνες ξηγημένους, σπαθί: Χρήστος Αδαμόπουλος, Μάγδα Βαρούχα.

Ο κύριος και η κυρία τα λένε ωραία, όπως τους αρέσει, με σεβασμό και πάθος, με νοιάξιμο για τον κόσμο που τους ακολουθεί και καταθέτει το μεροκάματό του γι’ αυτούς. Στις 5 Ιουνίου οι δυο τους, και άλλοι πολλοί καλεσμένοι, θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων για να αναδείξουν την ουσία της συναυλία, της συνύπαρξης, της συνδρομής. Λίγο πριν απ’ αυτό, μας μίλησαν και τους ευχαριστούμε πολύ.

Στις 5/6 ανεβαίνετε στη σκηνή της Τεχνόπολης «Ακομπλεξάριστα». Έτσι δεν θα έπρεπε να είναι η μουσική, καλλιτεχνική, έκφραση;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Ακριβώς έτσι πιστεύουμε κι εμείς. Η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη, αληθινή και χωρίς φόβο. Όταν ο καλλιτέχνης σκέφτεται τι «πρέπει» να πει ή πώς «πρέπει» να φανεί, χάνεται η ουσία. Το «Ακομπλεξάριστα» είναι μια υπενθύμιση ότι η μουσική ενώνει όταν είναι αυθεντική.

Μάγδα Βαρούχα: Ναι. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Και έτσι εύχομαι ότι σιγά σιγά θα εξελίσσεται. Χωρίς «πρέπει». Χωρίς φίλτρα. Χωρίς προσπάθεια να γίνεις κάτι που δεν είσαι. Με την αλήθεια σου, όποια και να είναι αυτή. Με τα ρίσκα, τις τρέλες και τους μουσικούς σου έρωτες.

Η πολιτική, κοινωνική, οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας, βοηθάει ή εμποδίζει προσπάθειες όπως η δική σας;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά για ανεξάρτητα projects, όμως πολλές φορές η πίεση της πραγματικότητας γεννά μεγαλύτερη ανάγκη για έκφραση. Ο κόσμος έχει ανάγκη να νιώσει, να ταυτιστεί, να ξεφύγει και να συνδεθεί μέσα από τη μουσική. Οπότε, παρ’ όλες τις δυσκολίες, συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατά.

Μάγδα Βαρούχα: Ο δρόμος αυτός δεν είναι εύκολος. Σε κανένα χιλιόμετρό του. Όπως και η ζωή άλλωστε. Ωστόσο κανείς δεν αρνείται το πόσο όμορφη και εθιστική είναι. Οι συνθήκες στη χώρα και στο κόσμο γενικότερα, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Δεν βοηθάνε ούτε εμάς, ούτε τον κόσμο να αφεθεί εύκολα, όταν είναι βουτηγμένος στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Ωστόσο, πιστεύω ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τα όνειρα να ανθίσουν, αν είσαι εκεί να τα αγαπάς και να τα ποτίζεις.

«Να υποδεχτούμε το Καλοκαίρι με ένα “Ακομπεξαριστο” πάρτι»

Τι διαφορετικό θα έχει αυτό το live από τα προηγούμενα που έχετε δώσει;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Θα είναι πιο άμεσο, πιο ζωντανό και πιο συμμετοχικό. Έχουμε ετοιμάσει νέες διασκευές, εκπλήξεις και συνεργασίες επί σκηνής που θέλουμε να κάνουν τον κόσμο να νιώσει κομμάτι της εμπειρίας, όχι απλά θεατής.

Μάγδα Βαρούχα: Το live μας στην Τεχνόπολη, θα έχει σίγουρα μια ενέργεια και μια συνύπαρξη διαφορετική. Καλοκαιρινή. Ένα δουλεμένο project που ξεκίνησε από ένα υπόγειο στέκι στο κέντρο της Αθήνας και περικλείεται από αγάπη και αλήθεια. Θα είμαστε full band, με πολλές εκπλήξεις, νέες διασκευές, αγαπημένους καλεσμένους. Θέλουμε να γίνουμε ένα με τον κόσμο που μας έχει αγαπήσει και στηρίξει τα τελευταία χρόνια που συνεργαζόμαστε. Να τραγουδήσουμε παρέα δυνατά. Να χορέψουμε. Να υποδεχτούμε το Καλοκαίρι με ένα «Ακομπεξαριστο» πάρτι.

Ο κόσμος που σας ακολουθεί, ακούει, συμπεριφέρεται ακομπλεξάριστα;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Νομίζω πως ναι, και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο στοιχείο. Βλέπουμε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και χαρακτήρων να τραγουδούν, να χορεύουν και να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς να σκέφτονται «τι θα πει ο άλλος». Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία για εμάς.

Μάγδα Βαρούχα: Νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος έρχεται κοντά μας γιατί νιώθει οικεία. Δεν είμαστε απρόσωποι. Και ο Χρήστος και εγώ, είμαστε άνθρωποι που θα επικοινωνήσουμε με το κοινό μας. Η λέξη «Ακομπλεξάριστα» δεν πρεσβεύει μόνο μια παράσταση. Αλλά τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο αγάπης, εξέλιξης. Κι αυτό ναι, είναι αντανάκλαση των ανθρώπων που έχουμε αλληλεπίδραση.

Διαβάζω ότι «το βασικό στοιχείο του project παραμένει αναλλοίωτο: Μουσική χωρίς φίλτρα». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Σημαίνει ειλικρίνεια. Δεν προσπαθούμε να χωρέσουμε σε ταμπέλες ή trends. Παίζουμε και δημιουργούμε αυτό που πραγματικά μας εκφράζει, χωρίς υπερβολές, χωρίς «πρέπει» και χωρίς να αλλοιώνουμε το συναίσθημα για να χωρέσει σε συγκεκριμένα «κουτάκια».

Μάγδα Βαρούχα: Σημαίνει ότι είμαστε αληθινοί. Σημαίνει ότι δεν κολλάμε σε ερωτήματα τύπου «τώρα αυτό το τραγούδι κολλάει με αυτό»; «Μήπως είναι πολύ αντρικό τραγούδι για τη Μάγδα;». Λαϊκό ή ποπ; Όχι. Όλα. Όλα όσα αγαπάμε. Όλα όσα νιώθουμε. Διασκευασμένα στο σήμερα. Στο ύφος μας. Μαζί με τη δική μας δισκογραφία. Δεν ξέρω αν είναι ποπ, αν είναι λαϊκό ή έντεχνο. Σίγουρα είναι ειλικρινές και γεμάτο συναίσθημα.

«Έχουμε μάθει να επικοινωνούμε καλύτερα, να εμπιστευόμαστε περισσότερο ο ένας τον άλλον»

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του project;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Το να παραμένουμε αληθινοί όσο μεγαλώνει το project. Να εξελισσόμαστε χωρίς να χάνουμε την ταυτότητά μας και να κρατάμε την ίδια ενέργεια και αγάπη που είχαμε όταν ξεκινήσαμε.

Μάγδα Βαρούχα: Να αποκτήσει ταυτότητα, αλλά παράλληλα να ξεχωρίσει μέσα από αυτό ο Χρήστος και η Μάγδα. Μέσα από ένα project ιδιαίτερο και κάπως τολμηρό, θέλουμε να λάμπει το «μαζί», όμως παράλληλα θέλουμε να αναδεικνύεται και η προσωπικότητα του καθενός, ξεχωριστά.

Μέσα απ’ αυτό το εγχείρημα τι έχετε αποκομίσει;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Πολλές δυνατές στιγμές, εμπειρίες και ανθρώπους που πλέον νιώθουμε οικογένεια. Έχουμε μάθει να επικοινωνούμε καλύτερα, να εμπιστευόμαστε περισσότερο ο ένας τον άλλον και να πιστεύουμε στη δύναμη της μουσικής.

Μάγδα Βαρούχα: Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Χρήστος, αλλά για εμένα το πιο βασικό που έχουμε αποκομίσει, είναι ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο μέσα σε αυτόν τον δύσκολο χώρο, να γεμίζεις από ανθρώπους αληθινούς που μοιράζεσαι τόσα έντονα πράγματα καθημερινά. Εύκολα και δύσκολα. Έχουμε αποκομίσει ως ομάδα, με όλους τους συντελεστές, απίστευτες στιγμές. Εμπειρίες και εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη.

Από την καλλιτεχνική σας συνύπαρξη τι έχετε κερδίσει;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Έμπνευση και εξέλιξη. Ο καθένας φέρνει διαφορετικά στοιχεία και μέσα από αυτή τη συνύπαρξη γινόμαστε καλύτεροι τόσο καλλιτεχνικά όσο και ανθρώπινα.

Μάγδα Βαρούχα: Εξέλιξη. Δέσιμο. Αλληλεπίδραση. Δεν είναι εύκολο ο ένας να μπει στα παπούτσια του άλλου. Είναι πολύ δυνατό challenge να συνυπάρχεις. Μουσικά αλλά και από άποψη χαρακτήρων. Εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια, εκτός από καλλιτεχνικά έχω εξελιχθεί πολύ και ως άνθρωπος. Και ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο και όλη την ομάδα μας γι’αυτό.

Ποιο άλλο καλλιτέχνη θεωρείτε ακομπλεξάριστο;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Υπάρχουν αρκετοί καλλιτέχνες που θαυμάζουμε γιατί τολμούν να είναι ο εαυτός τους χωρίς να φοβούνται την έκθεση ή την κριτική. Οι πραγματικά «ακομπλεξάριστοι» καλλιτέχνες είναι αυτοί που υπηρετούν την τέχνη τους με ειλικρίνεια.

Μάγδα Βαρούχα: Στην Ελλάδα, πλέον, αρκετοί καλλιτέχνες ακολουθούν και δημιουργούν την τέχνη τους, όπως ακριβώς την οραματίζονται. Αφήνονται στα θέλω τους και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου και να κάνεις όσα αγαπάς χωρίς τύψεις και δεύτερες σκέψεις, πολλές φορές, θέλει βαθιά ψυχοθεραπεία. Η Άννα Βίσση είναι ο ορισμός της Ακομπλεξάριστης περσόνας, που κάνει δικό της ό,τι έρχεται στο δρόμο της. Επίσης, ο Δημητρης Σαμόλης. Υπέροχος. Μοναδικός. Και τη Ματούλα Ζαμάνη φυσικά τη βάζω σε αυτή την κατηγορία. Ένας σίφουνας από τέχνη και όραμα.

Μετά το live στην Τεχνόπολη, θα υπάρξουν κι άλλες συναυλίες;

Χρήστος Αδαμόπουλος: Ναι, ήδη ετοιμάζονται επόμενες εμφανίσεις και νέα σχέδια που μας ενθουσιάζουν πολύ. Θέλουμε να ταξιδέψουμε αυτή την εμπειρία και σε άλλες πόλεις και να συναντήσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.

Μάγδα Βαρούχα: Φυσικά! Αυτή η συνεργασία μας έχει οδηγήσει σε υπέροχα καλλιτεχνικά μονοπάτια. Έχουμε ταξιδέψει πολύ και έχουμε γνωρίσει υπέροχο κόσμο. Ήδη έχουμε κλείσει live σε αρκετά μέρη της Ελλάδας ώστε να πάμε με χαρά σε κάθε άκρη της χώρας το «Ακομπλεξάριστο» ταξίδι μας. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια του κοινού ταξιδιού μας!

Σας ευχαριστώ πολύ.

Και εμείς.

*Η φωτογράφιση έγινε στις εγκαταστάσεις της Αγωνιστικής Ακαδημίας καρτ PRT Motorsport

INFO

Μάγδα Βαρούχα & Χρήστος Αδαμόπουλος στην Τεχνόπολη

Στις 5 Ιουνίου [Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης, Γκάζι]

Ώρα προσέλευσης: 20:00, Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 180 λεπτά

Εισιτήρια

