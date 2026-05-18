Μήνυμα στήριξης του Γιάννη Αντετοκούνμπο προς τον Akyla: «My winner» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε δημόσιο μήνυμα στήριξης στον Akyla μετά τη Eurovision, χαρακτηρίζοντάς τον «My winner» σε ανάρτησή του στο Instagram.

Μήνυμα στήριξης έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον Akyla, μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026 και την κατάκτηση της 10ης θέσης.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με μια χαρακτηριστική εικόνα του καλλιτέχνη από τη σκηνή και τη συνόδευσε με τη φράση «My winner», δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο την εκτίμηση και τη στήριξή του.

Η ώθηση από το κοινό που έφερε τη 10η θέση

Η Ελλάδα, με το τραγούδι «Ferto», ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική της πορεία καταλαμβάνοντας τη 10η θέση με συνολικά 220 βαθμούς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας των εθνικών κριτικών επιτροπών, η ελληνική συμμετοχή βρισκόταν στη 12η θέση του πίνακα με 73 βαθμούς.

Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση του televoting άλλαξε τα δεδομένα, καθώς το κοινό έδωσε μια σημαντική βαθμολογική ώθηση στο κομμάτι, ανεβάζοντας την Ελλάδα οριστικά μέσα στην πρώτη δεκάδα της τελικής κατάταξης.

