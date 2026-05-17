Πέθανε ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου: Ήταν μεγαλύτερος από τη γυναίκα που τον υιοθέτησε

Ο Lazare, ένας γαλλικός σκύλος και πέθανε στην αγκαλιά της γυναίκας που τον υιοθέτησε μόλις έναν μήνα πριν.

Ο Lazare, ένας σκύλος ράτσας spaniel toy από τη Γαλλία, πέθανε το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, σε ηλικία 30 ετών και πέντε μηνών. Θεωρούνταν ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο και η ιστορία του είχε συγκινήσει πολλούς, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο πέρασε τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Ο σκύλος είχε γεννηθεί στα τέλη του 1995 και έζησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του με την ίδια ιδιοκτήτρια. Όταν εκείνη πέθανε, ο Lazare κατέληξε σε καταφύγιο. Εκεί τον συνάντησε η Ophélie Boudol, μια 29χρονη ανύπαντρη μητέρα, που είχε πάει αρχικά για να βρει ένα κατοικίδιο για τη μητέρα της.

Ένας σκύλος μεγαλύτερος από τη γυναίκα που τον υιοθέτησε

Η Ophélie τελικά συγκινήθηκε από τον ηλικιωμένο σκύλο, που ήταν μάλιστα έναν χρόνο μεγαλύτερος από την ίδια, και αποφάσισε να τον πάρει μαζί της στο σπίτι της, στη γαλλική κοινότητα Villy-le-Pelloux. Έτσι, ο Lazare πέρασε τον τελευταίο μήνα της ζωής του σε ένα νέο περιβάλλον, με φροντίδα και αγάπη.

Η καθημερινότητά του, φυσικά, δεν ήταν εύκολη. Ο Lazare χρειαζόταν πολλή φροντίδα, φορούσε πάνες, δεν μπορούσε πλέον ούτε να ακούσει ούτε να δει και περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας κοιμισμένος. Παρ’ όλα αυτά, η νέα του ιδιοκτήτρια έλεγε πως παρέμενε ένας πολύ τρυφερός σκύλος, με ήρεμο και καλό χαρακτήρα.

Η ίδια η Ophélie ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του μέσα από τον λογαριασμό του Lazare στο Instagram. Όπως έγραψε, ο σκύλος έφυγε ήρεμα στην αγκαλιά της, για να «συναντήσει ξανά την ιδιοκτήτριά του, που τον αγάπησε τόσο πολύ».

