Λονδίνο: Η ξεκαρδιστική αντίδραση σκύλου σε συνάντηση με τετράποδο ρομπότ (vid)

Όλα τα λεφτά είναι η αντίδραση σκύλου που συναντάει τετράποδο ρομπότ σε δρόμο του Λονδίνου.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στους δρόμους της εύπορης περιοχής Holland Park στο Λονδίνο, όταν ένας σκύλος ήρθε αντιμέτωπος με έναν ρομποτικό «σκύλο» ΑΙ.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο ασπρόμαυρος σκύλος φαίνεται να μένει άναυδος συναντώντας το μηχανικό ον. Παρά το γεγονός ότι γαβγίζει, κουνά την ουρά του και πλησιάζει διστακτικά, δείχνοντας μπερδεμένος από τις εντυπωσιακές κινήσεις του ρομπότ, το οποίο στέκεται ακόμα και στα μπροστινά του «πόδια».

Σκυλορομπότ: Η τεχνολογία και οι περιορισμοί του

Το ρομποτικό σκυλί φαίνεται να είναι το μοντέλο Go2 AIR της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics, με τιμή που αγγίζει τα 2.300 ευρώ. Περιγράφεται ως ένα προηγμένο έξυπνο βιονικό τετράποδο ρομπότ, το οποίο μπορεί να εκτελεί σύνθετες κινήσεις, όπως να κινείται ανάποδα, να επανέρχεται στη θέση του αν αναποδογυρίσει και να ξεπερνά εμπόδια. Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες 4D LIDAR που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του και να δημιουργεί τρισδιάστατα μοντέλα σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης φωνής και ενσωματωμένη κάμερα, επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει ζωντανή μετάδοση μέσω εφαρμογής στο smartphone.

Ωστόσο, παρά τις προηγμένες δυνατότητές του, το ρομπότ έχει και περιορισμούς, καθώς η διάρκεια της μπαταρίας του κυμαίνεται από μία έως δύο ώρες, ενώ η λειτουργία του στη βροχή είναι αδύνατη αφού δεν είναι αδιάβροχο. Η Unitree Robotics, με έδρα την Κίνα, παραμένει σημαντικός παίκτης στον τομέα, αναπτύσσοντας συνεχώς νέα μοντέλα, όπως το ανθρωποειδές Unitree G1.