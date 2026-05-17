Γαλάτσι: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε με πατίνι πάνω σε τρία αυτοκίνητα

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γαλάτσι μετά από τροχαίο με μεθυσμένο οδηγό που προσέκρουσε σε τρία οχήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Συνελήφθη από αστυνομικούς.

Στη σύλληψη ενός οδηγού που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί το πρωί της Κυριακής στο Γαλάτσι, μετά από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Σουρή και Φιλοθέης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε τουλάχιστον δύο από αυτά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες εντόπισαν τον οδηγό μέσα στο όχημά του και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκληση τροχαίου ατυχήματος.

