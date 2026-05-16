Akyla... Ferto: «Μάγεψε» στον μεγάλο τελικό της Eurovision και πάει για την πρωτιά

Εντυπωσίασε και καταχειροκροτήθηκε ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στην Αυστρία.

Η έκτη εμφάνιση του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 ανήκει στην Ελλάδα, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» να παρουσιάζονται στη σκηνή της Βιέννης μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Σείεται όλο το στάδιο!! Καλή επιτυχία Ακύλα!!!#eurovisiongr May 16, 2026

Μάγεψε τα πλήθη, καταχειροκροτήθηκε και πάει για τη μεγάλη νίκη ο Akylas. Στο X έγινε χαμός με τα σχόλια υπέρ του ελληνικού τραγουδιού.

Δίπλα στον Ακύλα βρέθηκαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, στελεχώνοντας τα τρία διαφορετικά δωμάτια από τα οποία πέρασε ο 27χρονος τραγουδιστής, πριν ανέβει στην κορυφή της κατασκευής για να ερμηνεύσει τους στίχους που αφιερώνει στη μητέρα του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες έκαναν λόγο για μια εμφάνιση που «έσεισε το στάδιο», σημειώνοντας πως «όποια θέση και να πάρει είναι ήδη νικητής».

Η αλλαγή του κλίματος στη Βιέννη

Η ελληνική συμμετοχή ανέβηκε στη σκηνή αμέσως μετά την εμφάνιση της Αλβανίας, καταφέρνοντας να επαναφέρει την υψηλή ένταση στη ροή του μεγάλου τελικού και να αλλάξει την ατμόσφαιρα της βραδιάς στην αυστριακή πρωτεύουσα. Η Ελλάδα επέλεξε μια πιο άμεση και ξεσηκωτική προσέγγιση, ποντάροντας στη ρυθμική της βάση και στην εκρηκτική σκηνική ενέργεια του καλλιτέχνη.

Καθώς η ροή της Eurovision 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη, η εμφάνιση του Akylas πρόσθεσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές και ζωντανές στιγμές στο πρώτο μέρος του τελικού, με το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και των αποστολών να στρέφεται πλέον στο πώς θα διαμορφωθεί η συνέχεια των εμφανίσεων αλλά και η μετέπειτα διαδικασία της βαθμολογίας.

Οι καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα σε eurovision ever

Και μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που είχε η eurovision ever #eurovisiongr

Μοναδικός και νικητής από τώρα .

