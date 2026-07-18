«Ρίζες και Ρεύματα»: Μια αλήθεια που κάνει διαρκώς άλματα (vid)

Η Βιολέτα Ίκαρη και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης συνεργάζονται και μας δίνουν το πανέμορφο κομμάτι «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι ρίζες μας χάνονται στα δάση του Αιγαίου και οι κορφές μας στις θάλασσες των βουνών της Πίνδου. Τα ρεύματα μας έρχονται μέσα από τις κουρτίνες της ελιάς και το μπαρουτοκαπνισμένο σύννεφο. Δεν έχει σημασία η καταγωγή, το χρώμα, η φυλή, η θρησκεία και η ομάδα. Η σάρκα και οι αναπνοές μας έχουν σημασία, τα λόγια μας δηλαδή, τα θαύματα και τα αναστημένα μας πτώματα. Ο χρόνος μας διαπερνά οριζόντια και η μουσική κάθετα και πάνω σε αυτόν τον σταυρό προχωράμε, προσπαθούμε, αντέχουμε, παραιτούμαστε, υποφέρουμε, θριαμβεύουμε, ζούμε, πεθαίνουμε. Το αιωνόβιο δέντρο είμαστε εμείς και κάθε γέννηση και θάνατός μας είναι ο αέρας που μεταφέρουμε στην επόμενη γενιά, στην πέτρα, στο ζαρκάδι, στο αηδόνι και στο χελιδονόψαρο.

Δεν θέλω να «εκμεταλλεύομαι» την ποίηση, μα πώς να κάνω αλλιώς όταν αυτή η χώρα, ο κόσμος όλος, είναι φτιαγμένη από ανολοκλήρωτους στίχους και μια αλήθεια που διαρκώς κάνει άλματα και στα μαλλιά της κρατά τα διαμάντια της μνήμης και στα μάτια της τις κόρες της λήθης; Θέλω τραγούδια, βιβλία, στιγμές, συνθήματα και αναπάντεχα συναπαντήματα για να ακολουθήσω, να ζήσω. Και να που έρχονται δυο άνθρωποι, η Βιολέτα ΄Ικαρη και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, και μου προσφέρουν τον τραγούδι-αντίδωρο, το «Ρίζες και Ρεύματα».

Οι κορφές πολλαπλασιάζονται



Η φωνή της Βιολέτας Ίκαρη είναι το κύμα που ορθώνεται και έχει κάτι από τη μεγαλοσύνη προηγούμενων ερμηνευτών (Βιτάλη, Αλεξίου). Ξεκινά και ο τρόπος που μεταφέρει τη γλυκιά μελωδία είναι σαν να καρφώνεις λουλούδια σε βραχώδη κήπο. Ευαισθησία και δύναμη που σμιλεύονται από τη συγκίνηση και το απέραντο στόμα της ψυχής. Και στη «γέφυρα» του κομματιού έρχεται ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και σαν άλλος τροβαδούρος, σαν άλλος παραδοσιακός ερμηνευτής, σαν άλλος μοναχικός ήρωας ενισχύει το πνευματικό, διανοητικό ταξίδι στις εποχές που βρίσκουν και γεννούν τους ανθρώπους. Και όταν ενώνονται οι φωνές η ένταση κορυφώνεται και οι κορφές πολλαπλασιάζονται.

Το «Ρίζες και Ρεύματα» είναι μια ροκ μπαλάντα που δεν μένει, όμως, στη νωχέλεια και στη γλυκιά αποπλάνηση. Συνομιλεί άμεσα μαζί σου και σε συνεπαίρνει με τη λεπτή και όμορφη σύνθεση-ενορχήστρωση της. Οι φωνές των ερμηνευτών έχουν τον χώρο που τους πρέπει και οι βαθιά εσωτερικοί, με τον αυθορμητισμό πρώτο ερέθισμα, στίχοι σε βάζουν αμέσως στον κόσμο που έχεις και συ μια θέση σε αυτόν. Το «Ρίζες και Ρεύματα» έχει στον πυρήνα του το μοίρασμα, τη συντροφικότητα και την καθαρή ψυχή των δημιουργών του.

Μια μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει τη μνήμη με το παρόν



Στο «Ρίζες και Ρεύματα» συντελείται, όπως μας λέει το δελτίο Τύπου, μια μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει τη μνήμη με το παρόν, την καταγωγή με την αναζήτηση, φωτίζοντας παράλληλα τη διαρκή σχέση ανάμεσα σε όλα όσα μας θεμελιώνουν, αλλά και σε αυτά που μας οδηγούν σε νέες διαδρομές. Η συνεργασία των δύο καλλιτεχνών ανθίζει πάνω στον κρυστάλλινο λόγο της ερμηνείας και της ύπαρξής τους. Και όπως πληροφορούμαστε από το ενημερωτικό δελτίο από το φθινόπωρο του 2025 έχουν αρχίσει να συμπράττουν καλλιτεχνικά, με κοινές εμφανίσεις που έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα. Φέτος, για πρώτη φορά, ξεκινούν και κοινή καλοκαιρινή περιοδεία, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους στη σκηνή. Μέσα από αυτή τη διαδρομή γεννήθηκε και η ιδέα για τη δημιουργία ενός τραγουδιού που θα ερμηνεύουν μαζί και θα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στα live τους.

Το «Ρίζες και Ρεύματα» είναι συγκινητικό, ατμοσφαιρικό τραγούδι που ακουμπά ταυτόχρονα στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Οι στίχοι και η μουσική είναι του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη. Το single συνοδεύεται από επίσημο μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Συλβέστρου.

INFO

«Ρίζες και Ρεύματα»

Βιολέτα Ίκαρη - Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης

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Συντελεστές:

Στίχοι - Μουσική: Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης

Ερμηνεία: Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Βιολέτα Ίκαρη

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Παναγιώτης Βραχιολίδης – Ντραμς

Γιάννης Γρυπαίος – Μπάσο

Γιάννης Ταυλάς – Κιθάρες, Πλήκτρα, Ενορχήστρωση

Μίξη: Χρήστος Βλάχος (Eightyard Studio)

Mastering: Αντώνης Τζώρτζης (Exceptional Mastering)

Σκηνοθεσία Music Video: Δημήτρης Συλβέστρος

Επικοινωνία - Προβολή στα Media: Zuma Communications.

*To «Ρίζες και Ρεύματα» διαθέσιμο σε Spotify, Apple Music

