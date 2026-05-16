Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης: Τον διέγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις σημειώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Παύλο Πολάκη.

Το παρασκήνιο της διαγραφής

Η οριστική απόφαση του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ελήφθη ως άμεση απάντηση στη νέα δημόσια επίθεση που εξαπέλυσε ο βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός εναντίον της κομματικής ηγεσίας.

Αφορμή για τη νέα εσωκομματική σύγκρουση στάθηκε μια ανάρτηση του στελέχους Δημήτρη Χατζησωκράτη, ο οποίος μέσω των κοινωνικών δικτύων είχε ζητήσει την αναστολή της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αντίδραση και τα σχόλια του Παύλου Πολάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα θεωρήθηκαν ότι ξεπέρασαν τα εσκαμμένα, οδηγώντας τον Σωκράτη Φάμελλο στην απόφαση να τον απομακρύνει από τις τάξεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!!

Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!

Η ανακοίνωση και η εξήγηση της διαγραφής από τον Σωκράτη Φάμελλο

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση.

Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».



