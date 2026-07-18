«Μας πήρανε την πόλη»: Μάγκες πιάστε τα γιοφύρια! (vid)

To Gazzetta άκουσε το «Μας πήρανε την πόλη», (Novel Vox) το νέο τραγούδι της Μάρθας Φριντζήλα. Στίχοι Φωτεινή Λαμπρίδη, μουσική Μίμης Νικολόπουλος.

Τρέξτε γείτονες, Έλληνες, αλλοδαποί, νέοι, γέροι, γήινοι και εξωγήινοι: Μου τελείωσε το γάλα αμυγδάλου και πώς θα πιούμε τον καφέ μας εμείς που κάνουμε διατροφή, διαστροφή και φτιάχνουμε σώμα και εικόνα για Τικ Τοκ και Instagram; Ναι, είναι Κυριακή και όλα είναι ανοιχτά στο τουριστικό κέντρο που απλώνεται από την Πλάκα έως τους Αμπελόκηπους και τα Τουρκοβούνια. Το ψιλικατζίδικο που πουλάει προϊόντα κάνναβης περιμένει αύριο τον προμηθευτή και το ντελικατέσεν δίπλα από το βενζινάδικο του Τάκη δεν φέρνει τόσο… λαϊκά προϊόντα. Μέχρι γάλα καρύδας φτάνει… Το σούπερ μάρκετ έχει, αλλά, για έναν περίεργο λόγο, οι υπάλληλοι αρνούνται να δουλέψουν Κυριακή. Για όνομα!

Πήγα στον φούρνο, λάθος, στην boulangerie του Ζοζέφ, και αφού πήρα κρουασάν με γεύση μάνγκο και παπαρουνόσπορο, είδα το τελευταίο κουτί να το παίρνει μια τουρίστρια που μένει στο AirBnB της κυρίας Τασίας. Ήξερα ότι είχε καβάτζα η Έφη η κομμώτρια, της αρέσει να φτιάχνει εσπρεσάκι και να βάζει λίγο γάλα αμυγδάλου μέσα. Στο κομμωτήριο της, που έχει το όνομα «Το κομμωτριάκι» (πού το σκέφτηκε Θεέ μου!), βρήκα την πόρτα κλειστή. Όχι γιατί δεν δούλευε Κυριακή, αλλά γιατί θα της έπαιρναν συνέντευξη από ένα free press έντυπο. Η Έφη είναι συνδιοργανώτρια του Tsou Re Laki Festival κάπου στα Δωδεκάνησα. Απελπίστηκα! Τώρα είμαι σπίτι, σας ζητάω βοήθεια και ακούω το τραγούδι «Μας πήρανε την πόλη» (από τη Novel Vox).

Η ωραία τρέλα της Μάρθας



Η τύπισσα που ερμηνεύει το κομμάτι λέγεται Μάρθα Φριντζήλα. Απ’ ό,τι έμαθα διαθέτει μια πολύ ωραία τρέλα, δημιουργικό πνεύμα, είναι σκηνοθέτρια, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Κάποτε λέει έβγαλε ένα cd που έχει τίτλο 2 νύχτες στα Μέγαρα. Κάποιο αναρχοφασαίοι (sic) μου είπαν ότι έχει δώσει αξέχαστες ερμηνευτικές στιγμές δίπλα στον Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ξέρει να αναδεικνύει σατιρικά κομμάτια όπως αυτό και μέσα απ’ αυτό να σου περνάει το μήνυμα για το ασταμάτητο gentrification και τον άμετρο υπερτουρισμό. Τώρα θα μου πεις, ποιο το κακό σε αυτά; Δεν ξέρω, εγώ ακόμα δεν έχω βρει γάλα αμυγδάλου.

Έριξα έναν υπνάκο πάνω στο «έξυπνο» στρώμα μου, αλλά ξύπνησα κάθιδρη γιατί το «έξυπνο» κλιματιστικό μπλόκαρε. Και όταν άνοιξα το παράθυρο κάποιος είχε βάλει μια πολύ λαϊκή ταινία στην οποία ακουγόταν το εξής: φτιάξε το το μπ@#$λο σου να πούμε! Άνοιξα τον ανεμιστήρα της γιαγιάς μου και έβαλα ξανά το «Μας πήρανε την πόλη». Συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι το κομμάτι είναι σατιρικό και εθιστικό, catchy που λέμε και στην Δώθε Παναγιά, το χωριό μου. Εντάξει, ωραία περνούσα ακούγοντας το, αλλά αυτό γάλα αμυγδάλου ήταν η μισή μου ζωή. Ή άλλη είναι τα φίλτρα στο Instagram.

Χιούμορ και πικρές αλήθειες



Η μέρα τελείωνε και εγώ είχα βάλει ξυπνητήρι για τις 08:00. Θα ήμουν πρώτη στο σούπερ μάρκετ. Το «Μας πήρανε την πόλη» έπαιζε σε λούπα και επειδή φίλοι και γνωστοί ήταν Ικαρία, Αγκίστρι, Γαύδο και Αγία Νάπα, δεν είχα και πολλά να κάνω. Έψαξα πληροφορίες για το κομμάτι. Μέσα από το υπερσύγχρονο κινητό μου, το Άι Χάσου 43, έμαθα πως το νέο τραγούδι που κυκλοφορεί από την Novel Vox με τη φωνή της Μάρθας Φριντζήλα μπορεί να σας κάνει να γελάσετε πικρά, να χορέψετε ή να αναλογιστείτε πως διωχθήκαμε σιγά σιγά από τις πόλεις μας και τα νησιά μας. Ο Μίμης Νικολόπουλος και η Φωτεινή Λαμπρίδη έφτιαξαν ένα σατιρικό τραγούδι που σχολιάζει τις συνέπειες της αστικής ανάπλασης (gentrification) και του υπερτουρισμού με χιούμορ και πικρές αλήθειες. Τα υπόλοιπα, τα αφηγούνται οι ίδιοι οι στίχοι και το video clip του Αριστοτέλη Παπακωνσταντίνου. Και εκεί που έλεγα «μπράβο στη Μάρθα, τη Φωτεινή και τον Μίμη», χτυπάει το κουδούνι και είναι ο κύριος Γεράσιμος. Ανοίγω και τον βλέπω να κρατάει γάλα αμυγδάλου! «Παιδί μου, μπερδεύτηκε η γυναίκα μου και πήρε λάθος γάλα. Επειδή ξέρω ότι εσένα σου αρέσει, μήπως το θες;». Αυτά παιδιά. Πάω για story και θα βάλω ηχητικό το «Μας πήρανε την πόλη»...

INFO

Μάρθα Φριντζήλα

Μας πήρανε την πόλη

Μουσική: Μίμης Νικολόπουλος

Στίχοι: Φωτεινή Λαμπρίδη

Κυκλοφορεί από τη Novel Vox



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