Η Κίνα σκεπάζει εργοτάξια με φουσκωτούς θόλους 12.000 τ.μ.: Το πρόβλημα που θέλει να εξαφανίσει

Οι θόλοι φουσκώνουν με αέρα, δεν χρειάζονται κολόνες και μπορούν να διπλωθούν και να μεταφερθούν σε άλλο εργοτάξιο.

Το να περπατάς σε μια μεγάλη πόλη και να βλέπεις μπροστά σου μια γιγαντιαία «φούσκα» που καλύπτει ολόκληρο εργοτάξιο μοιάζει με εικόνα από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Κι όμως, στην Κίνα δεν είναι πια σενάριο, αλλά μια πρακτική που αρχίζει να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Οι κινεζικές κατασκευαστικές εταιρείες τοποθετούν τεράστιους φουσκωτούς θόλους πάνω από εργοτάξια, με στόχο να μπλοκάρουν τον θόρυβο και να περιορίσουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα επικίνδυνα σωματίδια που απλώνονται στον αέρα και καταλήγουν στις γύρω γειτονιές. Είναι μια λύση που δείχνει εντυπωσιακή, αλλά στην πραγματικότητα απαντά σε ένα πολύ παλιό και σοβαρό πρόβλημα των πόλεων.

Τεχνολογία με αέρα, χωρίς κολόνες

Οι τεράστιες αυτές κατασκευές φτιάχνονται από ανθεκτικά πολυεστερικά υφάσματα, καλυμμένα με PVDF, δηλαδή φθοριούχο πολυβινυλιδένιο. Πρόκειται για υλικό που αντέχει στη φωτιά, στο νερό, στον ήλιο και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι οι θόλοι δεν χρειάζονται εσωτερικές κολόνες ή δοκάρια για να σταθούν.

Η κατασκευή διατηρείται στη θέση της χάρη στην πίεση του αέρα, που διοχετεύεται συνεχώς από ισχυρούς βιομηχανικούς ανεμιστήρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο εσωτερικός χώρος παραμένει εντελώς ανοιχτός, ώστε μηχανήματα και εργαζόμενοι να μπορούν να κινούνται χωρίς εμπόδια. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό κάλυμμα που μπαίνει πρόχειρα πάνω από την οικοδομή, αλλά μια κανονική, ελεγχόμενη κατασκευή που δημιουργεί ένα κλειστό περιβάλλον εργασίας.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Στην Γκουανγκζού, ένας τέτοιος θόλος σχεδόν 9.000 τετραγωνικών μέτρων τοποθετήθηκε πάνω από περιοχή όπου γίνονταν εργασίες ανακατασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί, η κατασκευή κατάφερε να μπλοκάρει έως και το 99% της σκόνης και να μειώσει τον εξωτερικό θόρυβο κατά 90%. Στη Σενζέν, η λύση πήγε ένα βήμα παραπέρα, με έναν θόλο ύψους 40 μέτρων και έκτασης άνω των 12.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος διέθετε και έξυπνα συστήματα ψεκασμού νερού και ψύξης.

Παρά το μέγεθός τους, οι φουσκωτοί θόλοι έχουν και ένα ακόμη πλεονέκτημα: μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν τελειώσει το έργο, η κατασκευή απλώς ξεφουσκώνει, διπλώνεται σαν μεγάλο ύφασμα και μεταφέρεται με φορτηγά στο επόμενο εργοτάξιο. Αυτό κάνει τη λύση πιο ευέλικτη, ειδικά για μεγάλες πόλεις που έχουν συνεχώς ανοιχτά έργα.

Ο αόρατος κίνδυνος της σκόνης

Πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα των γιγαντιαίων θόλων υπάρχει ένας πολύ πιο σοβαρός λόγος. Η σκόνη από τα εργοτάξια δεν είναι απλώς μια ενοχλητική... φασούλα που λερώνει αυτοκίνητα, μπαλκόνια και δρόμους. Όταν τα μηχανήματα σκάβουν, κόβουν, γκρεμίζουν ή μετακινούν υλικά, απελευθερώνονται στον αέρα μικροσκοπικά σωματίδια, τα οποία μπορούν να φτάσουν βαθιά στους πνεύμονες.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Building Engineering, εξετάζοντας περισσότερες από σαράντα προηγούμενες μελέτες, κατέληξε ότι ο αέρας κοντά σε εργοτάξια μπορεί να έχει επίπεδα επιβλαβών σωματιδίων από 100 έως και 1.000 φορές υψηλότερα από τα συνηθισμένα όρια. Αυτό δεν αφορά μόνο τους εργάτες, που βρίσκονται καθημερινά μέσα στα έργα, αλλά και τους κατοίκους που ζουν γύρω από αυτά.

Η σύντομη έκθεση σε τέτοιο περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, αλλεργικά επεισόδια, κρίσεις άσθματος ή δυσκολία στην αναπνοή. Το πρόβλημα, όμως, γίνεται πολύ πιο σοβαρό όταν η έκθεση είναι συνεχής. Η λεπτή σκόνη από υλικά όπως το τσιμέντο και η άμμος μπορεί να περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο, μια ουσία που, όταν εισπνέεται συστηματικά, συνδέεται με βαριές και πολλές φορές θανατηφόρες ασθένειες.

Ανάμεσα σε αυτές είναι η πυριτίαση, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σοβαρές βλάβες στα νεφρά και ο καρκίνος του πνεύμονα. Με απλά λόγια, το εργοτάξιο δεν ενοχλεί μόνο επειδή κάνει φασαρία ή σηκώνει χώμα. Μπορεί να γίνει πραγματική απειλή για την υγεία όσων βρίσκονται γύρω του για μεγάλα διαστήματα.

Γι’ αυτό και η λύση των φουσκωτών θόλων αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή κινεζική ιδέα για τις κάμερες ή για να φαίνονται πιο τακτοποιημένες οι πόλεις. Είναι μια προσπάθεια να μπει ένα φίλτρο ανάμεσα στο εργοτάξιο και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζουν γύρω του. Και, αν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, τέτοιες «φούσκες» ίσως γίνουν στο μέλλον πολύ πιο συνηθισμένες σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

By @XueJia24682

“✨🇨🇳Foundation pit air membrane

construction” | With this technology,

China building sites can reduce dust

and noise, eliminating nuisances for

residents (and weather restrictions)

for all urban foundation pit projectspic.twitter.com/yAZnvf4kxT May 13, 2026

