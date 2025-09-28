Ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς για τις εικόνες με τις σορούς των θυμάτων των Τεμπών: «Έτσι παρέδωσαν τα παιδιά μας»

Ο Νίκος Πλακιάς με οργισμένη ανακοίνωση στο Χ αναφέρθηκε στις φωτογραφίες των σορών απ' τα θύματα των Τεμπών, που κάνουν εδώ και λίγες μέρες, τον γύρο του διαδικτύου.

Οργισμένη αντίδραση από τον Νίκο Πλακιά, πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών, για της διαρροές φωτογραφιών με σακούλες που περιείχαν τις σορούς των θυμάτων.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα ΜΜΕ με σάκους που περιείχαν τις σορούς των θυμάτων προκαλούν, όπως είπε, νέο σοκ στις οικογένειες.

Ξέσπασμα Νίκου Πλακιά στο Χ: «Έτσι παρέδωσαν τα παιδιά μας»

Ο ίδιος, μέσω ανάρτησής του στο Χ, δήλωσε πως δεν γνωρίζει ποιος ευθύνεται για τη διαρροή ούτε τον λόγο που αυτές οι φωτογραφίες κοινοποιήθηκαν δημοσίως: «Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;»

Η φράση του συμπυκνώνει την οργή και την πίκρα που βιώνουν οι οικογένειες, οι οποίες βλέπουν ξανά τις πληγές τους να ανοίγουν με την προβολή τέτοιου υλικού. Ο πατέρας ξεκαθάρισε πως οι εικόνες αυτές δεν αποτελούν απλώς μια «είδηση», αλλά μια αβάσταχτη εμπειρία για τους συγγενείς: «Δεν γνωρίζω με ποιον τρόπο και γιατί διέρρευσαν οι εικόνες, αλλά προκαλούν σοκ στους γονείς».

Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους .

— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) September 27, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Με έκπληξη παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να δείχνουν στα ΜΜΕ φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων.

Δεν γνωρίζω αν γίνεται με σύμφωνη γνώμη των συγγενών που τοὺς αναφέρουν οι των εντολέων τους.

Όμως δεν σκέφτονται ότι είναι και άλλοι γονείς και συγγενείς που προσπαθούν να διαχειριστούν όλο αυτό;

Πόσο επώδυνο είναι να βλέπεις πως παραδώσανε τα παιδιά μας;

Δεν υπάρχουν στην δικογραφία και μπορούν να τα δουν όποιος θέλει από όλους εμάς;

Δεν θα τα δούμε όταν ξεκινήσει η δίκη;

Δηλαδή θα σκοτώνουμε τις ΜΑΝΕΣ!!

Κάθε ημέρα;

Οι σακούλες αυτές που δείχνεται έχουν μέσα ότι ποιο ιερό υπάρχει δεν έχουν μέσα τα pampers του Κοσκωτά!!!»

